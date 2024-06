Decyzja MON po śmierci żołnierza. "Na znak żałoby"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, że flagi państwowe we wszystkich jednostkach wojskowych podległych MON zostaną opuszczone do połowy masztu - przekazał Sztab Generalny. Jest to związane ze śmiercią polskiego żołnierza.

W czwartek po południu Dowództwo Generalne wydało komunikat, w którym poinformowano o śmierci żołnierza ugodzonego nożem. Chodzi o wydarzenie z 28 maja - wówczas w pasie granicznym w rejonie Białowieży kilkudziesięcioosobowa grupa migrantów próbowała sforsować płot w okolicach posterunku straży granicznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Nie żyje polski żołnierz. MON reaguje

Teraz Sztab Generalny Wojska Polskiego podał w serwisie X, że na znak żałoby po zmarłym żołnierzu, decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, dziś (czwartek) od godziny 18:00 do jutra do północy, flagi państwowe we wszystkich jednostkach wojskowych podległych MON zostaną opuszczone do połowy masztu.

ZOBACZ: Politycy reagują na śmieć polskiego żołnierza. "Żegnaj bohaterze"

Wcześniej szef MON pożegnał zmarłego w mediach społecznościowych. "Pomimo wysiłków lekarzy zmarł po bandyckim ataku podczas obrony polskiej granicy. Jego poświęcenie i oddanie dla Ojczyzny są przykładem najwyższej odwagi. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Cześć Jego pamięci!" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk. "Młody żołnierz, Mateusz, oddał życie w obronie granicy Rzeczpospolitej. Ojczyzna i rodacy nie zapomną o tej ofierze. Jego bliskim składam wyrazy najgłębszego współczucia" - podkreślił.

Tekst jest aktualizowany.