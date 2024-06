- Donald Tusk do władzy doszedł przez korytarz Putina i Łukaszenki, poniżanie żołnierzy - stwierdził w programie "Lepsza Polska" Marek Jurek. Teza wywołała dyskusję w studiu. Goście Doroty Gawryluk spierali się również o działania prokuratury ws. zatrzymania polskich żołnierzy.

- W kraju, w którym nie obowiązuje stan wojenny, czyli w kraju pokoju, użyto broni, ponad czterdziestokrotnie strzelając w kierunku ludzi i w tym momencie wchodzi prokurator. To jest oczywista oczywistość - ocenił w programie "Lepsza Polska" przedsiębiorca i publicysta Jakub Bierzyński.

Goście Doroty Gawryluk komentowali zatrzymanie żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze do migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Bierzyński stwierdził, że prawo w Polsce nie pozwala na strzelanie do ludzi.

ZOBACZ: Generał Roman Polko: Ochrona granicy z Białorusią wygląda absurdalnie

Profesor Antoni Dudek zaznaczył, że funkcjonariusze mogą użyć broni w obronie własnej. Na to Bierzyński odpowiedział, że śledczy twierdzą, że z filmów wynika, że nie było zagrożenia życia.

- A widział pan te filmy? - pytał Dudek.

Spór o materiały prokuratury. "Strzelali przez mur"

Były marszałek Sejmu Marek Jurek powiedział, że "żołnierze wypełniali swój obowiązek". - Proszę pana, oni bronią nie tylko bezpieczeństwa narodowego, nie tylko bezpieczeństwa terytorium i granicy, ale również bezpieczeństwa swoich kolegów - zwrócił się do Bierzyńskiego.

WIDEO: "Lepsza Polska". Politycy i eksperci komentują zatrzymanie żołnierzy

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- A skąd pan to wie? Widziałem opisy tych filmów. Strzeli poprzez mur na drugą stronę granicy, kiedy uchodźcy już się cofnęli na stronę białoruską - odparł przedsiębiorca. Z kolei Jurek zaznaczył, że rosyjskie FSB i białoruskie KGB zna polskie przepisy i wie jak je wykorzystywać, wysyłając migrantów na granicę Polski.

Antoni Dudek zwrócił uwagę, że obecnie dyskusja o sytuacji na granicy i uprawnieniach żołnierzy jest trudna ze względu na kampanię wyborczą. - Po niedzieli będziemy mieli rok bez wyborów. Można mieć nadzieję, że od przyszłego tygodnia ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa spróbują jakoś z tej sprawy wyciągnąć wnioski - powiedział.

Polityka Donalda Tuska. Marek Jurek o "korytarzu Putina"

Dyskusję w studiu wywołała też teza Marka Jurka. Komentatorzy mówili o polityce Donalda Tuska i zmianie narracji wobec granicy przed i po wyborach.

- Prawda jest taka, że niezależnie od tego jakie ma poglądy, jaki ma talent do hipokrytycznego manipulowania poglądami, to do władzy doszedł przez korytarz Putina i Łukaszenki, poniżanie żołnierzy - stwierdził były marszałek.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Szkolił żołnierzy na granicy. "Morale spadło do zera"

- Co pan opowiada za bajki? - przerwał mu Dudek. - Zmiany przy władzy 15 października są bardzo złożone i nie sprowadzałbym ich do jednej przyczyny - dodał profesor.

Wcześniejsze odcinki programu "Lepsza Polska" możesz zobaczyć TUTAJ.