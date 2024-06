"Nie pozwolimy, aby armia była wykorzystywana przez zdrajców wbrew interesowi narodowemu" - pisze w oświadczeniu mołdawskie ministerstwo obrony. W komunikacie podkreślono, że śledztwo dotyczące Igora Gorgana jest prowadzone starannie, a wszelkie informacje są analizowane przez specjalistów wojskowych we współpracy z innymi instytucjami państwowymi.

Gorgan do 2021 pełnił funkcję szefa sztabu generalnego mołdawskiej armii. Ze stanowiska zwolniła go prezydent Maia Sandu na wniosek ministra obrony. Według ustaleń niezależnego rosyjskiego portalu The Insider, Gorgan miał przekazywać tajne informacje wywiadowi wojskowemu Rosji.

Afera w Mołdawii. Szpiegowanie armii i prezydent Sandu

Wojskowy miał współpracować z GRU przede wszystkim w czasach prezydentury prorosyjskiego poprzednika Sandu - Igora Dodona. Dziennikarze dotarli do korespondencji Gorgana w Telegramie, przez który kontaktował się ze swoim kontaktem w rosyjskim wywiadzie - pułkownikiem Aleksiejem Makarowem.

Jednak nawet kiedy Gorgan stracił stanowisko, nadal współdziałał z Rosjanami. Dzięki swoim kontaktom w ministerstwie, informował ich o współpracy Mołdawii i Ukrainy. Przekazywał dane między innymi o transportach broni i paliwa, które miały pomóc Ukrainie w obronie przed Rosją.

Z Makarowem rozmawiał również o polityce wewnętrznej Mołdawii i monitorował aktywności prezydent Sandu.

Tajne informacje miały być przekazywane na rybach

The Insider wskazuje, że Gorgan z Makarowem kontaktowali się nie tylko przez Telegram. Spotykali się w kiszyniowskich kawiarniach i na rzekomych wypadach wędkarskich. Natomiast w 2023 roku, zanim doszło do masowego wyjazdu rosyjskich dyplomatów z Mołdawii, Gorgan starał się wyciszyć kontakt z GRU.

W tym czasie zatrudnił się w mołdawskim oddziale Biura Wysokiego Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Do sprawy byłego szefa sztabu generalnego Mołdawii odniósł się szef gabinetu prezydent Sandu, Adrian Balutel. Podkreślił, że tego typu "zbrodnie" powinny być "najsurowiej ukarane". Urzędnik zaznaczył, że Gorgan zostanie pozbawiony stopnia wojskowego i odznaczeń.