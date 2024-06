- Premier Tusk motywuje ministrów do pracy. Nie będę zdradzał kulisów szatni, ale jest zachęta, aby praca szła do przodu - powiedział minister finansów Andrzej Domański zapytany o to jak wyglądają posiedzenia rządu.

- Wraz z minister Izabelą Leszczyną przedstawiliśmy proponowane zmiany w składce zdrowotnej. Na tej propozycji 93 proc. przedsiębiorców skorzysta - przekazał Domański.

Jak dodał, projekt spotkał się z kilkoma uwagami. - Dlatego pracujemy teraz nad zmianami, aby osiągnąć kompromis. Rozmawiałem z przedstawicielami Trzeciej Drogi, mam nadzieję, że niedługo spotkam się z Lewicą - zaznaczył minister.

- Nakłady na ochronę zdrowia rosną i będą rosły. W przyszłym roku to będą kolejne miliardy. Co do komunikatów NFZ o ograniczeniach płatności w przypadku nielimitowanych badań, to sprawa Ministerstwa Zdrowia - przekazał Domański.

