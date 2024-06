Centralny Port Komunikacyjny zostanie zrealizowany - taką decyzję, według ustaleń dziennikarzy, miał podjąć premier Donald Tusk. Ważnym elementem inwestycji ma być sieć kolejowa i nacisk na nią - a nie na spore lotnisko w Baranowie - ma kłaść rząd Koalicji 15 Października. Najszybciej powstać może "igrek", czyli szlak, którym pociągi dotrą do CPK oraz czterech sporych aglomeracji w Polsce.

Jak podał "Puls Biznesu", "najdalej w środę" szef rządu zapali publicznie zielone światło dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Tego samego dnia ma również podać orientacyjne daty powstania lotniska (wstępnie to lata 2032-2035) i towarzyszącej mu sieci kolejowej, a także najważniejsze szczegóły dotyczące inwestycji.

Poza gigalotniskiem najważniejszą częścią składową CPK ma być tzw. igrek, czyli szlak dużych prędkości dla pociągów jadących z Warszawy przez Baranów, Łódź, a następnie do Poznania lub Wrocławia. To odcinek, o konieczności powstania którego w Polsce mówi się od lat.

Donald Tusk zgodził się na CPK? Zaplanowano konferencję

Centrum Informacyjne Rządu podało we wtorek wieczorem, że w środę o 12:00 odbędzie się konferencja z udziałem premiera. Nie uściślono jednak, na jaki temat głos zabierze Donald Tusk. Towarzyszyć mu będą ministrowie sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Budowa "igreka" pochłonąć ma 72 mld złotych, co daje mniej więcej 150 mln zł za jeden kilometr. W jego skład wejść ma dalekobieżny tunel kolejowy pod Łodzią, którego drążenie rozpoczęło się pod koniec 2023 roku - stąd pewność wśród ekspertów, że chociaż ten odcinek Kolei Dużych Prędkości powstanie. Nie wiadomo jednak, co z resztą sieci.

Pewne jest natomiast, że nowa władza zrezygnowała z konceptu kolejowych "szprych" z różnych, niekiedy słabiej zaludnionych regionów Polski. Linie te na publikowanych schematach zbiegały się w "piaście", czyli właśnie CPK. Uznano jednak, iż plan ten trzeba urealnić, aby pomóc całemu projektowi: i portowi w Baranowie, i KDP.

Oko.press podawało wcześniej nieoficjalnie, że rządzący chcą kłaść większy nacisk na segment kolejowy CPK niż na ten lotniczy.

"Igrek" będzie pierwszą linią Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Interia, powołując się na ocenę specjalistów, podawała w maju, iż realną datą oddania do użytku "igreka" są lata 2032-2035 - te same, jak ogólnie dla CPK. - Prędkość 250 km/h to jego realistyczny wariant, ale oszczędny. Jadące tak pociągi, w polskich warunkach, bardzo mocno skracają czas podróży - tłumaczył Andrzej Pawłowski, prezes przewoźnika Ciech Cargo.

Natomiast Jakub Majewski, szef rady nadzorczej PKP PLK podkreślał, że aglomeracje w Polsce są równomiernie rozłożone, dlatego lepszy byłby policentryczny układ KDP, a nie oparty o "piastę". - Gwiaździste układy powstały we Francji, gdzie Paryż dominuje nad resztą państwa pod względem rozwoju i liczby ludności, a także Hiszpanii, która ma niską gęstość zaludnienia - dodawał.

Poza kwestią kolejową do ustalenia zostaje, czy po budowie CPK funkcjonować będzie Lotnisko Chopina w Warszawie, a jeśli nie - co powstanie na terenach po nim, leżących stosunkowo blisko centrum miasta, a dodatkowo już skomunikowanych drogowo oraz kolejowo. Na początku roku pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek mówił Interii, że w przypadku Okęcia popełniono "duży błąd".

- Bo jednocześnie, jeżeli mówimy o transporcie lotniczym, to w 2018, 2019 roku wstrzymano między innymi modernizację lotniska Chopina. To tak naprawdę nie byłaby inwestycja w Chopina, tylko w Centralny Port Komunikacyjny, budowanie wolumenu pasażerów, który można byłyby przenieść bezpośrednio na nowe lotnisko - argumentował.