Sezon na truskawki zaczął się w pełni. Warto to wykorzystać i wyczarować coś pysznego. Przedstawiamy przepis na pyszne ciasto, które jest nie tylko szybkie, ale i banalne w przygotowaniu. A co najlepsze – nie wymaga pieczenia.

Sezon na truskawki zaczyna się w maju i trwa przeważnie do końca lipca. Warto w tym czasie jeść je jak najczęściej, ponieważ są nie tylko smaczne, ale i zdrowe – zawierają wiele składników odżywczych, w tym witaminy (C, K, A i z grupy B) i składniki mineralne (potas, wapń, fosfor, magnez). Stanowią idealny dodatek do przeróżnych deserów – można je podawać z bitą śmietaną, galaretką czy czekoladą. Możliwości są nieograniczone!

Tiramisu w wersji truskawkowej

Interesującą propozycją jest tiramisu truskawkowe. Wygląda i smakuje obłędnie, ale jest również dziecinne proste do przygotowania. To idealny pomysł na deser, kiedy za oknem piękna i upalna pogoda, i nie ma się ochoty na uruchamianie piekarnika.

Wtedy wówczas królują szybkie desery, które można chłodzić w lodówce. Błyskawicznym ciastem jest właśnie tiramisu z dodatkiem soczystych truskawek. Ten deser sprawdzi się na różne rodzinne przyjęcia, a nawet z powodzeniem zastąpi tort urodzinowy.

Truskawkowe tiramisu oczywiście jest inspirowane oryginalnym odpowiednikiem wywodzącym się ze słonecznej Italii. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by podać kultowe słodkości w zupełnie nowym wydaniu! Każdy, kto go skosztuje, nie będzie chciał jeść nic innego.

Co potrzeba, by zrobić pyszne ciasto z truskawek?

Wystarczy odrobina czasu, chęci, a do tego takie składniki jak:

400 g truskawek (najlepiej świeże, ale mogą być również sezonowe),

500 g schłodzonego serka mascarpone ,

250 ml schłodzonej śmietanki 30% lub 36% ,

80 g cukru pudru,

sok z ½ cytryny,

20 g cukru,

15 g skrobi kukurydzianej,

200 g podłużnych biszkoptów,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

opcjonalnie: mini bezy lub wiórki kokosowe.

Ponadto do wykonania będzie potrzebna forma o wymiarach 27 × 18 cm.

Sposób przygotowania

Świeże truskawki należy umyć, pozbyć się szypułek, pokroić w ćwiartki i przełożyć do garnka. Mrożoną wersję można od razu wrzucić do naczynia. Kilka truskawek zostawić do dekoracji. Następnie dodać do nich cukier oraz sok z cytryny. Z kolei skrobię kukurydzianą rozpuścić w 2 łyżkach wody. Owoce zagotować, a następnie dodać do nich rozpuszczoną skrobię i mieszać przez kilka minut, aż całość zgęstnieje. Gotowy mus z truskawek pozostawić do przestudzenia.

Do miski wrzuć serek mascarpone, schłodzoną śmietankę, cukier puder i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Całość miksuj, aż do uzyskania gęstej i puszystej masy.

Podłużne biszkopty należy ułożyć na formie. Na pierwszą warstwę należy rozłożyć połowę wcześniej przygotowanych owoców. Następnie wyłożyć połowę ubitej śmietanki z serkiem mascarpone i delikatnie rozprowadzić.

Proces trzeba powtórzyć. Biszkopty rozłożyć na śmietance z mascarpone, a na to mus z owoców. Na wierzch rozłożyć pozostałą ubitą śmietankę z mascarpone. Ułożyć wcześniej zostawione truskawki do dekoracji. Opcjonalnie można posypać całość wiórkami kokosowymi lub położyć kilka mini bez. Tak przygotowany deser wstawić do lodówki na minimum 3 godziny, a najlepiej na całą noc, żeby dobrze się schłodził.

Truskawkowe tiramisu świetnie dopełni popołudniową kawę, orzeźwi w upalne dni i zagwarantuje prawdziwą rozkosz. Miłośnicy truskawek zdecydowanie muszą wypróbować ten przepis – jest łatwy i szybki do przygotowania. Smacznego!

red. / polsatnews.pl