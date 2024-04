Mało kto wyobraża sobie poranek bez kawy. Dostarcza ona do organizmu dawkę kofeiny, która następnie dodaje energii do działania na cały dzień. Są jednak osoby, które potrzebują jej jeszcze więcej, aby sprostać wyzwaniom. Mogą one zdecydować się na napój, który zawiera więcej kofeiny niż kawa. Wystarczy tylko jedna łyżeczka, aby mieć energię na cały dzień.

Zawartość kofeiny w kawie zależy między innymi od stopnia wypalenia ziaren. Im będą one dłużej wypalane, tym mniej kofeiny będą zawierać. Natomiast kawa, która będzie miała delikatny aromat palenia, będzie zdecydowanie mocniejsza.

Jaka kawa zawiera najwięcej kofeiny?

Istotny jest także rodzaj ziaren. Arabica zawiera 1-1,5 proc. kofeiny, a na przykład Robusta aż 4 proc. Dawka zależy też od rodzaju napoju.

Popularne espresso zawiera 65 mg kofeiny i to tylko w 35 mililitrach. Z kolei w kawie rozpuszczalnej będzie to od 50 do 80 mg. Dla porównania, cappuccino, które robi się na bazie espresso ze spienionym mlekiem to dawka 65 mg kofeiny.

Wystarczy jedna łyżeczka guarany, aby zyskać więcej energii

Napój, który będzie miał więcej kofeiny niż kawa można otrzymać ze sproszkowanej guarany. Jej nasiona zawierają nawet 6 procent kofeiny. Gatunek tego pnącza z rodziny mydleńcowatych występuje naturalnie w Kolumbii i Brazylii. Sproszkowaną guaranę bez trudu można kupić w Polsce.

Jedna łyżeczka guarany może zawierać od 200 do nawet 250 mg kofeiny. Jest to więc ponad połowa bezpiecznej dziennej dawki, która wynosi 400 mg. Napój sporządzony z nasion guarany charakteryzuje się gorzko-kwaśnym smakiem.

Można go osłodzić cukrem lub miodem, ale to jedynie złagodzi bardzo intensywny aromat. 250 mililitrów napoju jest więc w stanie dać znacznie więcej energii, niż wypicie popularnej małej czarnej. To w zupełności rekompensuje niezbyt przyjemny smak przygotowanego napoju.

red / Polsatnews.pl