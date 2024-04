Delikatny sernik baskijski pochodzi z San Sebastian i za sprawą swojej wyjątkowej konsystencji jest uznawany za najbardziej kremowy sernik na świecie. Nie jest zupełnie płynny, ale struktura jest niebywale delikatna i musowa. Aby uzyskać taki efekt, przysmak należy piec w wysokiej temperaturze.

Taki sposób przygotowania zapewnia też charakterystyczną skarmelizowaną powierzchnię. W smaku i konsystencji jest zbliżony do sernika nowojorskiego, do którego przygotowania również używa się serka kanapkowego. Jednak hiszpański przysmak nie jest idealnie równy i ma unikalny, skarmelizowany wierzch. Co ważne, deser tradycyjnie jest pieczony bez spodu.

Z jakiego sera robi się sernik baskijski?

Bardzo ważne, by zrobić doskonały sernik baskijski, jest wybranie odpowiedniego sera. W polskich wypiekach stosuje się twaróg, jednak hiszpański przysmak tradycyjnie przyrządza się z wykorzystaniem serka San Millan. Zamiast niego można użyć kremowego serka kanapkowego o lekko słonym smaku, np. Philadelphia lub Almette.

W niektórych przepisach do sernika baskijskiego zaleca się dodać też serek mascarpone. Obecnie deser doczekał się wielu odsłon i receptury są bardzo różne. W sieci można znaleźć też przepisy na sernik baskijski ze spodem, z polewą, o smaku pistacji czy z białą czekoladą.

Przepis na tradycyjny sernik baskijski bez spodu

Zrobienie sernika baskijskiego jest bardzo proste, a efekt zdecydowanie jest wart odrobiny wysiłku. Kremowy wypiek można zmodyfikować, pokrywając wierzch polewą, kajmakiem, owocami lub posiekanymi orzechami. Przed przystąpieniem do pieczenia przeczytaj dokładnie cały przepis i przygotuj składniki - powinny mieć temperaturę pokojową.



Składniki:

1000 g serka kremowego Philadelphia, Almette lub mascarpone albo miksu,

400 g cukru pudru,

7 dużych jajek,

400 ml śmietanki 36%,

1 łyżka ekstraktu z wanilii Bourbon,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:



Rozgrzej piekarnik do 210°C (góra-dół, bez termoobiegu).

Okrągłą tortownicę o średnicy ok. 25 cm wyłóż papierem do pieczenia, by wystawał ponad brzegi formy.

Zmiksuj serek kremowy z cukrem, ekstraktem waniliowym i szczyptą soli.

Stopniowo dodawaj po jednym jajku, nie przestając miksować.

Na końcu powoli dodaj śmietankę i miksuj do uzyskania gładkiej masy.

Przelej masę do formy i piecz przez ok. 40 minut, aż wierzch się skarmelizuje. Środek może być jeszcze lekko płynny, idealną konsystencję zyska dopiero po ostudzeniu.

Po wyjęciu sernika z piekarnika odstaw go do ostudzenia w temperaturze pokojowej na przynajmniej godzinę, a następnie wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej całą noc.

red / Polsatnews.pl