Przełom maja i czerwca to ten czas w roku, kiedy dość często musimy mierzyć się z burzami. Nie inaczej będzie w nadchodzący weekend. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że nadchodzące dni przyniosą nam bardzo chwiejną pogodę.

Warto zwrócić uwagę na to, że nad kontynentem, a dokładniej nad Europą Środkową, zetrą się dwie wielkie masy powietrza. Z jednej strony mamy wycofujący się na północ, wyż znad Skandynawii, a z drugiej niż znad słonecznej Italii. I to właśnie ten drugi układ będzie stał za przelotnymi opadami deszczu, zachmurzeniem i – rzecz jasna – burzami.

Jaka pogoda w sobotę 1.06.2024?

Poranek w całym kraju będzie dość ciepły, jednak już od świtu będzie można dostrzec pewien kontrast termiczny między północą a południem kraju. Tym razem najcieplej będzie w pasie dzielnic nadmorskich oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Wszędzie tam liczymy na 19 stopni krótko po wschodzie słońca.



W tym samym czasie w centrum już "tylko" 17 stopni, a na południu, ze szczególnym wskazaniem na Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę, co najwyżej 14-15 kresek. W górach jeszcze chłodniej – tam zaledwie 11°C.

Już od samego rana nad południowe województwa wkroczy zachmurzenie, a wraz z nim burze. Najszybciej popada na Górnym Śląsku i w Małopolsce. W górach opady mogą być intensywne. Pas zachmurzenia będzie sięgał od naszych południowych granic, aż do linii łączącej Poznań z Łodzią, Warszawą i Białą Podlaską na wschodzie. Na północy piękna, słoneczna aura.

Mimo napływu chmur i opadów deszczu będzie to dość ciepły dzień. W południe słoneczne słupki rtęci dobiją do 24-25 stopni nad morzem i… na Podkarpaciu. W pozostałych częściach kraju nieco chłodniej: 19-21 kresek. Najzimniej będzie na Dolnym Śląsku: tam zaledwie 13 stopni w górach i 15 w północnej części województwa, na styku z Wielkopolską.

Spodziewamy się, że opady deszczu, a więc i burze, wedrą się dalej na północ kraju wczesnym popołudniem. Spore szanse na nawałnice z piorunami rysują się zwłaszcza dla ziemi łódzkiej, Mazowsza, województwa kujawsko-pomorskiego, ale i Warmii oraz Mazur. Zawsze należy pamiętać o tym, że burza jest zjawiskiem nagłym, które bardzo trudno przewidzieć. Zachęcamy do uważnego obserwowania sytuacji oraz do stosowania się do alertów RCB, jeśli te zostaną wydane.

Pod wieczór sytuacja zacznie stabilizować się na Górnym Śląsku i na Opolszczyźnie. W tym samym czasie front dotrze nad Podkarpacie – teraz to tam, ale i w całym pasie wschodnim spadnie sporo deszczu. Istnieje też realne zagrożenie burzami, które pozostaną nad tym regionem aż do późnych godzin nocnych. Po zachodzie słońca temperatury dość wyrównane, zbliżone do 13-14 kresek w całym kraju.

Jaka pogoda w niedzielę, 2.06?

Chwilowo odpoczniemy od upałów i słońca. Będzie to dość pochmurny, deszczowy dzień, który należałoby wręcz uznać za chłodny. Rano może popadać w pasie centralnym: od Gdańska na północy, przez Poznań i Łódź, aż po Kielce, Częstochowę i Kraków. W tych częściach kraju będzie też chłodno: zaledwie 12-13 stopni. W tym samym czasie na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu oraz na Podkarpaciu od 18 do 21 kresek.

Popołudniem sytuacja nie zmieni się zbyt mocno. Z zachodu na wschód wciąż będą przetaczały się kolejne chmury i przelotne opady deszczu. Ciepło powróci jednak nad niemal całą zachodnią Polskę. Wartości zbliżone do 23-24°C rozgoszczą się:

na Pomorzu Zachodnim,

w województwie lubuskim,

w Wielkopolsce,

na Dolnym Śląsku.

W centrum, od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy, Mazowsze, ziemię łódzką, Kielecczyznę, po Górny Śląsk i Opolszczyznę liczymy na 15-16 kresek. Na wschodzie odrobinę cieplej: 17-19°C. Najładniejszą pogodą będą cieszyć się mieszkańcy Podkarpacia, a pod wieczór także i pasa nadmorskiego. W niedzielę burze mogą dać się we znaki zwłaszcza:

na Dolnym Śląsku,

w Wielkopolsce,

na ziemi łódzkiej,

w województwie kujawsko-pomorskim,

na Mazowszu (zwłaszcza w zachodniej części regionu),

na Warmii i Mazurach,

na Podlasiu.

Podobne, dość skomplikowane warunki pogodowe mogą utrzymać się aż do środy. Warto przygotować się na kilkudniową "wędrówkę niżów" i znaleźć w szafie parasol, ale i cieplejszą bluzę. Nie możemy wykluczyć, że po weekendzie w kilku województwach słupki rtęci nie przekroczą 12-13 stopni w południe!

