W Delhi stolicy Indii padł rekord najwyższej temperatury. Synoptycy zarejestrowali 49,9 st. C. W sąsiednim stanie temperatura wyniosła ponad 50 st. C. Niestety część osób nie uchroniła się przed udarem cieplnym, a upał doprowadził do kilku ofiar. Ponadto mieszkańcom stolicy zaczyna brakować wody. Zorganizowano jej specjalne dostawy, te jednak przyjeżdżają do potrzebujących jedynie raz dziennie.