Pół Polski na pomarańczowo. RCB alarmuje: Zostań w domu

We wtorek na zachodzie wydano ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące burz, jednak obecnie z uwagi na przesuwający się front atmosferyczny piorunów i grzmotów mogą spodziewać się mieszkańcy wschodniej i centralnej części Polski. Zarówno Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jak i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały ostrzeżenia dla tych rejonów.

Alerty od RCB i IMGW. "Jeśli możesz, zostań w domu"

W środę mieszkańcy 11 województw otrzymali alerty RCB ostrzegające przed silnymi burzami. "Uwaga! Dziś (29.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - rozesłano w SMS-ach.

Zaznaczono, aby w miarę możliwości nie wychodzić z domu podczas burz, a także zabezpieczyć wszystkie rzeczy, które może porwać wiatr. Dodano, że w wyniku groźnej sytuacji pogodowej w wielu miejscowościach mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

Alerty rozesłano do odbiorców na terenie województw:

warmińsko-mazurskiego

świętokrzyskiego

śląskiego

małopolskiego

podkarpackiego

mazowieckiego

łódzkiego

lubelskiego

pomorskiego - powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski

kujawsko-pomorskiego - powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski

podlaskiego - powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński i zambrowski.

Alerty meteorologiczne pierwszego stopnia w związku z burzami i opadami obowiązują dla okolic Białej Podlaski, Suwałk, Chełma oraz Białegostoku. Z kolei drugi stopień ostrzeżeń został wydany dla pozostałej wschodniej części oraz centrum kraju do okolic Torunia, Częstochowy, Katowic, Łodzi, Grudziądza i Kościerzyna.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad" - napisał IMGW.

Podobnie wyglądają ostrzeżenia hydrologiczne. Pierwszy stopień alertu informujący o nagłym wzroście poziomu wód obowiązuje również we wschodniej i centralnej części, natomiast drugi stopień dotyczący przekroczenia stanów ostrzegawczych wód wydano dla okolic zlewni Bystrzycy i przy górnym biegu Baryczy oraz w Odolanowie.

Prognoza pogody na środę 29 maja

Według prognoz synoptyków z IMGW w środę nad całą Polską pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami wystąpią burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów to od 25 mm do 40 mm. Temperatura powietrza osiągnie od 22 st. C. do 28 st. C., najcieplej będzie na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie.

Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, tam słupki rtęci pokażą od 15st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak podczas burz może osiągać prędkość od 75 km/h do 90 km/h.

W nocy - przede wszystkim we wschodniej połowie kraju - prognozowane są przelotne opady deszczu z burzami. Jednak na zachodzie również może pojawić się deszcz, z tym, że będą to słabe i przelotne opady do 20 mm.