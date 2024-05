Dwaj żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej zostali ranni i trafili do szpitala. Wcześniej mundurowych zaatakowała grupa migrantów. Obaj doznali urazu twarzy - informuje Straż Graniczna.

Straż Graniczna podała, że w środę grupa cudzoziemców po stronie białoruskiej zaatakowała polskich żołnierzy chroniących granicę.

- Agresywni cudzoziemcy, znajdujący się za techniczną barierą, kilkukrotnie zaatakowali polskie służby - poinformował starszy chorąży Michał Bura.

Kolejny incydent na granicy z Białorusią

Migranci mieli ze sobą - jak twierdzi SG - niebezpieczne przedmioty i narzędzia, którymi rzucali w kierunku żołnierzy.

Jak dodał, w wyniku tych zachowań poszkodowanych w twarze zostało dwóch żołnierzy. Zostali przewiezieni do szpitala, który tego samego dnia opuścili.

- Ranni żołnierze zostali zaopatrzeni w szpitalu i wrócili do służby - przekazała Interii mjr Magdalena Kościńska z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

To kolejny incydent tego typu w ostatnich dniach. We wtorek jeden z migrantów podczas próby forsowania granicy ugodził nożem polskiego żołnierza. Mundurowy trafił do szpitala w Hajnówce.

Donald Tusk reaguje na sytuację na granicy

Na wydarzenia na granicy zareagował w środę premier. Po spotkaniu ze służbami Donald Tusk ogłosił, że przy granicy z Białorusią przywrócona zostanie strefa buforowa.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, w 26 miejscach w powiecie hajnowskim i jednym w powiecie białostockim na Podlasiu zostanie wprowadzony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, przylegającej do granicy z Białorusią.

W ostatnich dniach - tylko w środę i czwartek - na granicy z Białorusią odnotowano 310 prób nielegalnego przedostania się do Polski.