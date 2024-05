Zapowiedź premiera na granicy. "Wróci strefa buforowa"

- Przyjechaliśmy w dość dużym składzie, żeby wyraźne podkreślić, że w każdej sytuacji, szczególnie tak dramatycznej, jak atak na naszego żołnierza, który walczy o życie w szpitalu, że państwo polskie jest po waszej stronie - zaczął swoje przemówienie w okolicy Dubicz Cerkiewnych premier Donald Tusk.

- W tej sprawie jesteśmy wszyscy zjednoczeni i nie będzie mowy o żadnym zawahaniu, jeśli chodzi o wsparcie dla naszych żołnierzy i funkcjonariuszy podczas pełnienia tej trudnej misji jaką jest ochrona granicy, a właściwie już obrona granicy - przekazał.

Zaznaczył, że doszło do bardzo agresywnych działań na polskiej granicy. Wyraził także współczucie dla rodziny żołnierza i zaznaczył, że zarówno ranny, jak i jego rodzina ma pełne wsparcie. W związku z incydentem, podjęto decyzję o wzmocnieniu granicy.

- Dzisiaj podjęliśmy taką wspólną decyzję z dowództwem wojskowym Straży Granicznej i policji, że uruchomimy wszystkie środki, jeśli chodzi o logistykę, wyposażenie, także środki prawne, żeby wasza służba tutaj była bezpieczną z punktu widzenia państwa, bezpieczną na tyle, ile to możliwe z waszego punktu widzenia i skuteczną, jeśli chodzi o cel waszej misji - oznajmił premier.

Przekazał, że wysłuchał prośby o przywrócenie strefy buforowej i przychyli się do niej. - Taką decyzję wspólnie z całym rządem podejmiemy na początku przyszłego tygodnia - powiedział. Przekazał także, że podjęto decyzję o uruchomieniu większych patroli policyjnych w okolicy granicy.

Incydent na granicy. Zaatakowano polskiego żołnierza

W środę rano premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Tomasz Siemoniak przyjechali z wizytą do placówki Straży Granicznej.



Spotkanie odbyło się po tym, jak we wtorek około godziny 4:30 doszło do ataku na żołnierza na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie). Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Tomasz Kwiatkowski poinformował wówczas, że mężczyzna został przewieziony do szpitala w Hajnówce, gdzie przeszedł operację. Na tamten moment jego stan był stabilny.



W środę rano wiceszef MON przekazał jednak, że stan rannego żołnierza jest bardzo ciężki.