Zakaz przebywania przy granicy. Jest projekt rozporządzenia

Zgodnie z poranną zapowiedzią premiera MSWiA przygotowało projekt strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Zakłada on, że w w 27 miejscach na Podlasiu zostanie wprowadzony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Przepisy - zanim zostaną przyjęte przez rząd - trafią do uzgodnień.

Projekt rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych zakłada, że w 26 miejscach w powiecie hajnowskim i jednym w powiecie białostockim na Podlasiu zostanie wprowadzony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, przylegającej do granicy z Białorusią.

Obszar obowiązywania zakazu został określony w wykazie, który załączono do projektu rozporządzenia. Przepisy mają wejść w życie 4 czerwca i obowiązywać przed 90 dni. Zanim jednak to się stanie konieczne są uzgodnienia oraz przyjęcie rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Premier zapowiada zmiany na grani: Nie mamy do czynienia z azylantami

Decyzja resortu kierowanego przez Tomasza Siemoniaka to następstwo porannej wizyty premiera na Podlasiu. Po spotkaniu ze służbami Donald Tusk ogłosił, że przy granicy z Białorusią przywrócona zostanie tam strefa buforowa o szerokości "mniej więcej 200 metrów".

- Nie mamy do czynienia z żadnymi azylantami. Mamy do czynienia z bardzo sprawną, zorganizowaną akcją łamania polskiej granicy i prób destabilizacji państwa. Wśród nas nikt nie ma wątpliwości z jakim charakterem działań mamy do czynienia i że nie przypadkowo ta agresja jest coraz większa. Nie chodzi o żadną pomoc migrantom ze strony Rosji czy Białorusi, tylko o zorganizowanie coraz to bardziej zaawansowanych metod wojny hybrydowej i destabilizacji państwa polskiego i całej Europy - powiedział szef rządu.

Zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, lub mienia, wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub podejmowania prób takiego przekraczania, lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych, może być wprowadzony czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej.

Żołnierz ranny na granicy. "Stan ciężki"

Odprawa rządu na granicy miała związek ze zdarzeniami z wtorku, gdy polski żołnierz, na odcinku granicy z Białorusią w okolicach Dubicz Cerkiewnych został pchnięty nożem przez migranta, znajdującego się po białoruskiej stronie stalowej zapory na tej granicy. Działo się to podczas próby siłowego sforsowania granicy przez grupę cudzoziemców.

Ranny żołnierz trafił do szpitala w Hajnówce. Tego samego dnia dwa ataki na jej funkcjonariuszy odnotowała też SG. Jeden funkcjonariusz został uderzony butelką, drugi - zaatakowany nożem przytwierdzonym do długiego kija.

- Stan rannego żołnierza jest ciężki, ale stabilny. Dostałem tę wiadomość godzinę temu - powiedział wiceszef MON Paweł Zalewski na antenie Polsat News.