W zeszłym roku głośno było o filmie Agnieszki Holland - "Zielona granica". Spotkał się on z mocno zróżnicowanymi opiniami. Dla jednych był próbą ukazania historii migrantów poszukujących lepszego życia, których w przekazach medialnych się odczłowiecza, dla innych ukazywał "antypolską" narrację, krytyczną wobec Straży Granicznej i władzy.

Teraz reżyserka ponownie wróciła do tematu sytuacji na granicy. W rozmowie z dziennikarzem Polsat News Igorem Sokołowskim mówiła o tym, że obecnie nieco inaczej patrzy na sytuację.

- Na pewno zmieniła się demografia. Są tam i rodziny, ale też kobiety i dzieci. Stanowią nie 50 proc., ale 30 czy 25 proc. Czy fakt, że to są głównie mężczyźni, usprawiedliwia, że się ich pałuje, nie pomaga im? Nie usprawiedliwia - wyjaśniła Holland.

Dodała, że liczyła, że zmiana władzy pomoże w tym, by lepiej traktować migrantów na granicy.

- Spodziewałam się bardziej humanitarnych zarządzeń - to znaczy tego, by grupy szczególnie wrażliwie traktować z większym humanizmem, bo prawo nakazuje pomagać ludziom w potrzebie. Żadne konwencje nie pozwalają na takie traktowanie ludzi. Miałam nadzieję, że będzie wysiłek, by przestrzegać tego prawa, by zobaczyć w migrantach ludzi, a nie pociski hybrydowe Łukaszenki czy Putina. Jak widać jednak lepiej władzy sprzedaje się taka demagogiczna propaganda, która podgrzewa ludzi do nacjonalistycznych, ksenofobicznych, rasistowskich zachowań - tłumaczyła reżyserka.

Artystka stwierdziła też, że choć wie, że w innych krajach podobnie rozwiązuje się problem z migrantami, to uważa, że tamte władze "również idą na łatwiznę". - Nakręcają pewną narrację, która potem rezonuje w taki sposób, by nie traktować ich jak ludzi. Kolejnym krokiem jest zabijanie - mówiła.

Następnie prowadzący przytoczył wypowiedź polityka obecnego rządu - szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który mówił, że "nie ma prawa człowieka, które pozwala nielegalnie granice".

- Upatrywałam nadzieję w Donaldzie Tusku, i w innych politykach tej formacji. Przed wyborami mówili innym głosem, niż mówią teraz, czyli punk widzenia zależy od punktu siedzenia. Pewien rodzaj wygodnictwa czy hipokryzji, boję się bardzo, że ukarze tę formację, która jest mi bliższa, niż poprzednia - mówiła.

Holland podkreśliła, że dziwi się, że Sikorski wypowiedział te słowa, bo uważa go za "człowieka znającego dobrze świat, który sam był emigrantem, został przyjęty w Wielkiej Brytanii". - Jest to co najmniej niesmaczne, (...) bo wybrał życie w kraju, gdzie mógł osiągnąć więcej. Ludzie emigrują i to się dzieje od zarania świata - podsumowała.

Tekst jest aktualizowany.