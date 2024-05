Ja zachowałem się jak trzeba, bo jedyne państwo którego jestem agentem to Polska - przekazał polityk Konfederacji Rafał Mekler. Twórca protestu przewoźników miał być nakłaniany do szpiegostwa przez 26-letniego Ukraińca. Sprawę zgłosił służbom. Podejrzany został ujęty i trafił do aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzuty.