Za 15 tys. euro 26-letni Ukrainiec próbował nakłonić do szpiegowania. Kiedy się nie udało, zaczął grozić - wynika z informacji Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Oleksandr D. został zatrzymany przez ABW oraz straż graniczną. Usłyszał zarzuty.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że został sporządzony akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu obywatelowi Ukrainy - Oleksandrowi D. Jest podejrzewany o prowokację i podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski.

Śledczy ustalili, że za pośrednictwem komunikatora internetowego - zachęcał do działania na rzecz obcego wywiadu, które miało polegać na udostępnieniu zdjęć pojazdów wojskowych przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy i wysyłanych na granicę polsko-ukraińską.

W zamian za udzielone informacje obywatel Polski miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 15 tys. euro.

Akcja ABW. 26-letni Ukrainiec oskarżony o nakłanianie do szpiegostwa

Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzuty. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, ze względu na wagę zarzucanych czynów, przychylił się do wniosku prokuratora.

Za zarzucane mu czyny grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. "Zebrany w śledztwie materiał, nie pozostawiał wątpliwości co do winy oskarżanego" - podkreślono w komunikacie ABW.

Wcześniej rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński informował, że ABW prowadzi działania w ramach śledztwa dotyczącego działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Mają być one wymierzonej przeciwko państwom i organom Unii Europejskiej.

W zeszłym tygodniu czeski kontrwywiad cywilny ujawnił zorganizowaną przez Rosjan siatkę szpiegowską, która próbowała wpływać na wybory do Parlamentu Europejskiego i polityków w sześciu krajach, w tym Polsce.