Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbudowuje regionalne struktury i szuka chętnych do pracy - informuje "Rzeczpospolita". Według informatora gazety "cały proces idzie jak po grudzie", a służby stosują "gęste sito" wśród potencjalnych kandydatów na agentów mających rozbijać siatki szpiegowskie. - Szukamy ludzi o wyjątkowych predyspozycjach - mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zgodnie z decyzją premiera - od 1 lipca przywróci zlikwidowane przez PiS delegatury regionalne, w sumie będzie ich 15. Jednostki zostaną odbudowane w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu.

Obecnie największym wyzwaniem dla służb jest rekrutacja - wciąż brakuje ludzi z przygotowaniem kontrwywiadowczym.

- Nabór jest systematyczny i ciągły, jednak teraz go zwiększamy. Szukamy ludzi o wyjątkowych predyspozycjach do tej służby, ale z wielorakimi umiejętnościami – głównie absolwentów szkół wyższych, od humanistów, przez absolwentów kierunków językowych, przyrody, IT, prawników czy ekonomistów. Stosujemy gęste sito w tym naborze - powiedział "Rzeczpospolitej" rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Rzeczpospolita" wskazuje także, że kluczowa ma być także znajomość języka rosyjskiego.

- Rozmowa z Rosjaninem po angielsku będzie o wiele mniej skuteczna niż po rosyjsku, również w sferze konfrontacji psychologicznej – zwraca uwagę były wiceszef ABW i szef kontrwywiadu ABW, płk. Jacek Mąka. Funkcjonariusz podkreśla także konieczność wzmocnienia centrali w Warszawie.

ABW rekrutuje. Jak wygląda proces?

- Tu jest apogeum rosyjskiej aktywności, a z pozycji delegatury, konkretnej, dedykowanej jednostki, nie z pozycji zarządu czy departamentu centrali jako struktury koordynującej cały kraj, łatwiej zarządzać i oczekiwać wymiernych sukcesów - dodał Mąka.



"RP" wskazuje, że przygotowanie funkcjonariusza kontrwywiadu do samodzielnych, nieskomplikowanych czynności operacyjnych zajmuje ok. dwóch lat. ABW nie informuje ile osób zamierza włączyć do służby.

Sam etap rekrutacji jest siedmiostopniowy, a zaczyna się od rozmowy kwalifikacyjna przeprowadzonej przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu "ustalenia przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia".

Podczas procesu weryfikuje także kandydata w szeregu rejestrów, a także jego miejscu pracy i zamieszkania. Osoba chcąca dołączyć do służb musi zdać: egzamin sprawności fizycznej, badanie psychofizjologiczne, badanie psychotechniczne oraz "inne czynności" mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata, w szczególności test wiedzy, test umiejętności, test językowy lub rozmowę kompetencyjną.