Spadł grad wielkości jajek. Niebezpiecznie w całej Polsce

Pogoda szczególnie daje się we znaki mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.

"Nadal najbardziej niebezpieczna sytuacja meteorologiczna występuje na zachodzie, północnym zachodzie oraz północy województwa. Występują tu nadal punktowe i dość silne opady deszczu" - poinformowało w czwartek przed godz. 18 Kujawsko-Pomorskie Centrum Prognoz i Ostrzeżeń Meteorologicznych.

Grad wielkości jajek

Jak dodano w niektórych miejscach spadł grad. "W ostatnim czasie na północy województwa w okolicach Świecia, Grudziądza spadł grad o rozmiarach 2-4 cm!" - czytamy.

O opadach dużego gradu informuje również Sieć Obserwatorów Burz. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, że niektóre kule gradowe były wielkości jajka.

O intensywnym gradobiciu, które przeszło nad okolicami Gruczna, Świecia i Chełmna informują również Polscy Łowcy Burz.

"Średnica gradzin wyniosła 2-3 cm, a miejscami osiągnęła poziom 4 cm, a lokalnie nawet 5 cm" - poinformowano.

"Gazeta Pomorska" informuje z kolei o intensywnych opadach deszczu w okolicach Bydgoszczy, które spowodowały lokalne podtopienia.

Solidnie popadało również w Terespolu Pomorskim, gdzie zalany został przejazd pod wiaduktem.

Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazała, że w godzinach 13.30 - 17.00 strażacy interweniowali ponad 50 razy w związku z burzami.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie niemal całego kraju i ostrzeżenia drugiego stopnia w zachodniej części Polski.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW obowiązują w czwartek od godz. 12.00 do godz. 23.00. Dotyczą one: większości powiatów woj. pomorskiego, zachodnio-pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, całych woj. wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego, zachodnich części woj. łódzkiego i śląskiego oraz południowych części woj. małopolskiego oraz podkarpackiego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, lokalnie opady gradu oraz porywy wiatru do 80 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW obowiązują w czwartek od godz. 12.00 do godz. 23.00. Dotyczą one: całego kraju, z wyjątkiem woj. lubelskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych".

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.