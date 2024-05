Miasteczko Greenfield w stanie Iowa zostało niemal zrównane z ziemią. Powodem jest szybko przemieszczające się tornado, które uderzyło we wtorek w amerykańską miejscowość. Służby informują o ofiarach, ale ich liczba nie jest jeszcze znana.

Media społecznościowe zalewane są nagraniami z klęski żywiołowej. Seria tornad przetoczyła się przez stan Iowa w USA, jedno z nich uderzyło w małe miasteczko Greenfield. Żywioł zerwał dachy i niszczył całe budynki. Centralna część Greenfield właściwie przestała istnieć. "Karetki pogotowia jeżdżą z północy na południe jak szalone", zrelacjonował w rozmowie z lokalnym dziennikiem "Des Moines Register" pan Baudler, emerytowany amerykański żołnierz.

Seria tornad w stanie Iowa. Liczba ofiar nieznana

Nad stanem Iowa przetoczyły się we wtorek liczne burze. Przed południem wydano ostrzeżenia meteorologiczne, a wieczorem mieszkańcom pozostało jedynie uprzątać zgliszcza. Ucierpiały nie tylko domy, ale również szkoła i szpital.

Tornado przemieszczało się z prędkością 110 km/h - poinformował National Weather Service. Stacja telewizyjna stanu Iowa KCCI udostępniła nagrania z drona ukazujące szlak zniszczeń. Ogromna część miasteczka została zrównana z ziemią. Newsweek nazwał tę katastrofę "apokaliptyczną".

Greenfield leży w ruinach. Poszkodowani oczekują pomocy

"Obecnie służby lokalne i stanowe zajmują się oceną sytuacji i budują tymczasowe miejsca schronienia dla poszkodowanych", powiedziała Kim Reynold, gubernatorka stanu Iowa, w oświadczeniu wydanym w środę rano. Zapowiedziała także wizytę w zniszczonym miasteczku i zapewniła, że mieszkańcom zostaną zapewnione wszelkie dostępne stanowi środki pomocowe.

Groźna pogoda w Iowa to nie rzadkość. Stan ten nawiedzany jest rocznie średnio przez 46 tornad. Oddalone o niecałe 85 km lotnisko w Des Moines, stolicy stanu Iowa, zawiesiło loty na krótko po tym, jak wydane zostało ostrzeżenie pogodowe skierowane do 13 mln ludzi w stanach Arkansas, Illinois, Iowa, Oklahoma, Minnesota, Mossouri i Wisconsin. Mimo to, mieszkańcy Greenfield w żaden sposób nie mogli przygotować się na czekającą ich katastrofę.