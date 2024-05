"To przesłanka do delegalizacji". Robert Biedroń wskazuje na partię

- Dzisiaj widać jasno i wyraźnie, że politycy Suwerennej Polski utworzyli taki układ quasi mafijny i to jest przesłanka do delegalizacji Suwerennej Polski - powiedział Robert Biedroń w programie "Graffiti", odnosząc się do afery wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Michał Woś może stracić immunitet poselski. W związku z tym i aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości, Robert Biedroń został zapytany, czy sądzi, że w sprawie może dojść do skazania posła Suwerennej Polski. - Wszystko na to wskazuje, bo ta ośmiornica miała wiele macek i pan Woś nie był jednym elementem tego układu, zorganizowanej grupy przestępczej, która wyciągała pieniądze - i to jest najbardziej gorszące i obrzydliwe - które były przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących - powiedział Robert Biedroń w programie "Graffiti".

Według niego zmiana regulaminu umożliwiająca wydawanie pieniędzy z FS, była zrobiona tylko po to, aby "zalegalizować ten nielegalny proceder". - Dzisiaj widać jasno i wyraźnie, że politycy Suwerennej Polski utworzyli taki układ quasi mafijny i to jest przesłanka do delegalizacji Suwerennej Polski - oznajmił europoseł Nowej Lewicy.

Jak zaznaczył, mu jako politykowi Lewicy "do głowy by nie przyszło, żeby zabierać ludziom i jechać na tydzień przed wyborami przekazywać maszynę do popcornu".

