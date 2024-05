Michał Woś może stracić immunitet. Chodzi o sprawę Pegasusa

- Wysłałem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia - przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - Chodzi o sprawę wydatkowania środków na zakup systemu Pegasus - dodał. Decyzja Prokuratora Generalnego to rezultat śledztwa dot. finansów Funduszu Sprawiedliwości.

- Godzinę temu wysłałem wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi - przekazał Adam Bodnar podczas konferencji prasowej. Jak dodał minister sprawiedliwości, wniosek liczy 28 stron.



- Prokuratura traktuje bardzo poważnie sprawę Funduszu Sprawiedliwości - zaznaczył Bodnar. - Mamy do czynienia z aferą na ogromną skalę, gdyż dotyczy wydatkowania publicznych środków - dodał.

- Nie było podstaw prawnych do zakupu tego oprogramowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości - wyjaśnił minister.

Poseł Michał Woś może stracić immunitet. Chodzi o Pegasusa

Zarzuty wobec posła dotyczą "nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego, nadużycia zaufania i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach". - To są czyny zagrożone karą od roku do 10 lat - wyjaśnił Bodnar.

Jak przekazał minister sprawiedliwości, wniosek trafił do niego od Prokuratora Krajowego. Dodał, że wniosek jest podparty wieloma dowodami, jak i zeznaniami Tomasza Mraza - byłego współpracownika ministra Ziobry.

- Decyzja oczywiście należy do marszałka, który będzie musiał zdecydować o skierowaniu go do komisji regulaminowej - powiedział Bodnar.



Michał Woś to jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, były wiceminister sprawiedliwości oraz poseł Suwerennej Polski.