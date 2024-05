W Boże Ciało synoptycy zapowiadają, że w całym kraju pogoda ulegnie pogorszeniu. Nad większością Polski prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże. Jak informuje IMGW, lokalnie mogą występować opady deszczu oraz burze z gradem.

Temperatura maksymalna od 22 st. C do 27 st. C. Chłodniej będzie nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich, od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr na północy i wschodzie kraju umiarkowany. Podczas burz w porywach do 70 km/h.

Ulewy, burze i wichury. Prognozy na długi weekend nie zachwycają

W piątek prognozowane zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22 st. C na zachodzie do 26 st. C na wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.



Synoptycy prognozują, że w sobotę także możliwe są przelotne opady deszczu na obszarze całego kraju. Miejscami, głównie na południowym wschodzie kraju burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22 st. C na zachodzie do 28 st. C miejscami w centrum i na wschodzie.

ZOBACZ: Kolejne tornada przeszły przez USA. Są ofiary śmiertelne, rośnie liczba rannych

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad większością kraju możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 28 st. C. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Boże Ciało przypada 30 maja. Do kiedy trwa długi weekend?

W tym roku po raz pierwszy od dawna Boże Ciało nie będzie obchodzone w czerwcu, a w maju. Zawsze wypada w czwartek, tym razem 30 maja, co oznacza, że długi weekend z nim związany, będzie trwał do niedzieli 2 czerwca.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - czyli Boże Ciało - to święto obowiązkowe dla katolików. Oznacza to dla nich, że w ten dzień trzeba iść do kościoła. W tym roku warto ze sobą zabrać parasol.