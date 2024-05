Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował w Polsat News nagłe pojawienie się Daniela Obajtka na pikniku w województwie podkarpackim. Przewodniczący komisji ds. afery wizowej odniósł się do słów byłego prezesa Orlenu, że ten "pożałuje wezwania na przesłuchanie".



- Daniel Obajtek uchyla się od obowiązku świadka, nie odbierając wezwania pod żadnym z siedmiu adresów, które zostały ustalone przez komisję śledczą, przez prokuraturę oraz przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - powiedział Szczerba na antenie Polsat News.

M. Szczerba: Daniel Obajtek uchyla się od przesłuchania

Przewodniczący komisji powiedział, że pod adresami ustalonymi m.in. przez CBA mieszkają obce osoby, które Daniela Obajtka nie widziały od kilku miesięcy. Dodał, że dostarczenie wezwania tak naprawdę nie jest konieczne, ponieważ dokumenty zostały upublicznione i do byłego prezesa Orlenu z pewnością dotarły wszystkie niezbędny informacje.



- Wszyscy w PiS wiedzą gdzie i kiedy odbędzie się posiedzenie komisji, na której Daniel Obajtek ma obowiązek stawiennictwa. Są bardzo duże wątpliwości co do jego funkcjonowanie jako prezesa Orlenu - powiedział Szczerba.

ZOBACZ: Komisja ds. rosyjskich wpływów. Premier podał nazwisko



Polityk KO został zapytany, co się stanie, jeśli Daniel Obajtek faktycznie nie pojawi się na przesłuchaniu. Michał Szczerba odpowiedział, że zostanie ukarany. Wyraził nadzieję, że sprawą zajmie się sąd.

- Bidulka zagubiona na Podkarpaciu. Nie, szanowni państwo. Według moich informacji również prokuratura próbuje dostarczyć wezwanie na przesłuchanie dotyczące miliardowych nieprawidłowości związanych ze sprzedażą Lotosu (...) Na razie w roli świadka, ale to się może zmienić - dodał Michał Szczerba.

ZOBACZ: Komisja ds. afery wizowej. Michał Szczerba: Daniel Obajtek zostanie wezwany



Szczerba dodał, że w poniedziałek zamierza skontaktować się z policją. Przedstawił również dokument z CBA, który jest dowodem, że byłego prezesa Orlenu faktycznie szukają różne służby.



- Nie tylko unika komisji śledczej. Ale także unika prokuratury. Jutro w godzinach porannych skontaktuję się z komendantem policji wojewódzkiej w Rzeszowie. Będę prosił o postawienie w stan gotowości wszystkich policjantów - dodał Szczerba.



Szef komisji dodał, że w przygotowaniu jest wniosek o przymusowe doprowadzenie Obajtka na komisję.

Wideo: Michał Szczerba odpowiada Danielowi Obajtkowi

Daniel Obajtek odnalazł się na Podkarpaciu

Daniel Obajtek w niedzielę został odnaleziony przez reporterkę Polsat News w województwie podkarpackim w Górnie, gdzie brał udział w lokalnym festiwalu. W rozmowie z Katarzyną Szczyrek odniósł się m.in. do wezwania na komisję ds. afery wizowej.

Były prezes Orlenu powiedział, że na przesłuchaniu się nie stawi, a Michał Szczerba pożałuje, że skierował do niego wezwanie.

ZOBACZ: Daniel Obajtek atakuje komisję wizową: "Nie będę tańczył tak, jak sobie pan Szczerba zagra"

- Jak państwo widzicie, nigdzie nie uciekam, ale na pewno nie wezmę udział w debatach polityków, którzy nic w życiu nie zrobili, a poprzez to, że chcę ze mną stanąć do debaty, chcą budować swoje zasięgi. Niech je budują poprzez kontakt z ludźmi, a nie czarują hasłami - powiedział Daniel Obajtek.

