- Komisja wizowa zamierza wezwać Daniela Obajtka w związku z nieprawidłowościami ws. ściągania obcokrajowców do pracy w Orlenie - powiedział w rozmowie z Polsat News przewodniczący komisji Michał Szczerba. Jak dodał, w najbliższych dniach do byłego prezesa Orlenu zostanie wysłane wezwanie.

- Daniel Obajtek nigdy nie zaprzeczył informacjom, że przez ostatnie tygodnie był na Węgrzech - szczególnie po przeszukaniach prokuratury - nikt go nie widział w kraju, nie był w żadnym programie telewizyjnym i nie był na konwencji PiS-u gdzie prezentowano "jedynki" - powiedział Polsat News Michał Szczerba.

Daniel Obajtek zostanie wezwany przed komisję wizową

Jak dodał możliwe, że "szukał tam schronienia". Przewodniczący komisji wizowej powiedział również, że to Jarosław Kaczyński mógł wezwać Obajtka.

- Mógł mu powiedzieć: Co ty chłopie wyprawiasz, skoro kandydujesz jako jedynka to chociaż pokaż na 5 minut, że jesteś w kraju - mówił Szczerba. - Zostało to wykonane. Pytanie, gdzie Obajtek jest teraz - dodał.

- W dniu jutrzejszym zostanie wysłane wezwanie do Daniela Obajtka o stawiennictwo w maju na komisji w Sejmie. Zobaczymy czy rzeczywiście jest w kraju, czy też był to jakiś fortel ze strony byłego prezesa Orlenu - powiedział Michał Szczerba.

Wcześniej w poniedziałek Obajtek opublikował krótkie nagranie na mediach społecznościowych. - To nie jest Budapeszt, a to nie jest Victor Orban. Pozdrawiam wszystkich z gminy Dynów. Spotkałem pana wójta - mówi były prezes Orlenu na krótkim filmiku.

ZOBACZ: Wybory do PE. Jacek Kurski i Daniel Obajtek na listach PiS

Do wideo załączył krótki wpis: Ze szczególnymi pozdrowieniami dla tych, którzy szukają mnie na Węgrzech, w Albanii czy Dubaju. W ten sposób postanowił przerwać spekulacje na temat tego, gdzie aktualnie przebywa.

Daniel Obajtek jest zamieszany w wiele spraw, którymi aktualnie zajmują się komisje i prokuratura. Chodzi m.in. o fuzję z Lotosem, zaniżanie cen paliw czy nielegalny handel polskimi wizami. Śledczy dokonali przeszukań m.in. nieruchomości byłego prezesa Orlenu.