Brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedział w niedzielę, że jeśli jego Partia Konserwatywna wygra 4 lipca wybory do Izby Gmin, przywróci obowiązkową służbę wojskowa dla 18-latków, choć z możliwością jej zastąpienia wolontariatem.

Premier Wielkiej Brytanii stwierdził, że kraj musi "szczerze i otwarcie" podejść do długoterminowych wyzwań, przed którymi stoi. Dodał, że program, który jest przygotowywany przez jego partię dałby młodym ludziom "możliwości na jakie zasługują".

Wielka Brytania. Rząd szykuje rewolucję ws. służby wojskowej

Zgodnie z planem Brytyjczycy po ukończeniu 18 roku życia mieliby do wyboru kilka opcji: wstąpienie do wojska w pełnym wymiarze na 12 miesięcy, służbę w brytyjskiej cyberobronie na ten sam okres albo wolontariat przez jeden weekend w miesiącu przez rok. W przypadku ostatniej opcji do wyboru byłaby: straż pożarna, służba zdrowia lub organizacje charytatywne.

Partia Sunaka zapewnia, że nowy program nie jest równoznaczny z poborem do wojska i ma za zadanie przygotowanie młodych obywateli na różne zadania. Zdaniem konserwatystów pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest służba publiczna. Partia stwierdziła, że ​​nowy system jest "całkowicie niezbędny".

- Tylko pielęgnując naszą wspólną kulturę i rozwijając poczucie obowiązku, możemy zachować nasz naród i wartości przez kolejne dziesięciolecia. To inwestycja zarówno w charakter młodych ludzi, jak i w nasze bezpieczeństwo – przekazała partia cytowana przez "The Guardian".

Program miałby kosztować 2,5 mld funtów. Podobny pomysł zaproponował w 2010 roku David Cameron. Ówczesny premier chciał stworzyć specjalny program dla 16-latków, który miał położyć kres "bezsensownemu marnowaniu potencjał". Plany nigdy nie zostały zrealizowane.



Partia Pracy ostro skrytykowała ten plan, twierdząc, że jeszcze bardziej pogrąży brytyjską gospodarkę. Nazwała przeciwników "bankrutami pomysłów".