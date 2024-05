Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy mieli pełne ręce roboty

W sobotę nad Polską przechodzi front burzowy. Do godziny 19 strażacy odebrali 261 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic - przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw: wielkopolskiego (41), dolnośląskiego (41), małopolskiego (37), śląskiego (27), opolskiego (17) i mazowieckiego (16).

ZOBACZ: Alert RCB w związku z burzami. Mieszkańcy czterech regionów muszą uważać

Dla całej Polski wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z ważnością od godz. 14 do godz. 23. Podczas burz może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a lokalnie może padać grad. Po południu w częściach województw: podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego stopień alertu został podniesiony do drugiego.

Burze i grad nad Polską. Są nagrania

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia miejsc dotkniętych przed opady. Na profilu Sieci Obserwatorów Burz opublikowano m.in. zdjęcia z Piotrkowa Trybunalskiego.

Opady gradu odnotowano także m.in. w Bydgoszczy.

Burze nad Polską. Komunikat IMGW

Po g. 19 w mediach społecznościowych IMGW pojawił się nowy komunikat.

ZOBACZ: Gwałtowne burze nad Polską. W Warszawie pojawiła się superkomórka

"Burze występować będą głownie w pierwszej połowie nocy. Miejscami towarzyszyć im będzie intensywny deszcz o natężeniu do 15-25mm/h oraz opady gradu o średnicy do 2m. Możliwe są porywy do ok. 70 km/h, lecz szanse na ich wystąpienie nie są duże" - czytamy we wpisie.

Jak dodano, po północy burze powinny zaniknąć.

an/mak / PAP/Polsatnews.pl