Końcówka maja stoi pod znakiem niebezpiecznych wyładowań atmosferycznych. W niedzielę po południu zaobserwować będzie je można na większości obszaru Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty II stopnia.

Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami

Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązywać będą w niedzielę od godz. 13:00. To właśnie wówczas rozpocząć ma się maksimum intensywności burz, którym towarzyszyć będzie silny wiatr (do 80 km/h) oraz ulewne deszcze, nawet do 55 mm. Instytut ostrzega, że miejscowo może dochodzić do podtopień.

Wcześniej, przed południem, nieliczne burze będą obserwowane na Pomorzu oraz na południu kraju.

Wyładowania atmosferyczne w większości kraju

Po południu niebezpiecznie zrobić ma się szczególnie na terenie dziesięciu województw: opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. W kilku z nich obowiązują alerty II stopnia.

"Z uwagi na możliwość równoległego układania się burz i kierunku przepływu powietrza, nie można wykluczyć, że kilka burz przejdzie przez to samo miejsce w stosunkowo krótkim czasie" czytamy w komunikacie IMGW.

Burze nad Polską. Alert RCB

Przed burzami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Uwaga! Dziś (26.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni." - taką wiadomość rozesłano do osób przebywających na terenie 10 województw.

W niektórych miejscach w kraju wystąpić mogą również opady gradu.

Burze uspokoić mają się w godzinach wieczornych. W większości województw w nocy wystąpić mają niewielkie opady deszczu.