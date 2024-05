Młode pomidory na różnych etapach wzrostu są narażone na choroby grzybowe. Potencjalnych zagrożeń, które mogą niszczyć plony jest bardzo dużo. Nic więc dziwnego, że taka sytuacja skłania ogrodników do poszukiwania skutecznych metod ochrony młodych krzaczków.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie oprysku z jodyny, który okazuje się niezwykle skuteczny. Efekty mogą przerosnąć oczekiwania niejednego ogrodnika, ponieważ później plony będzie można zbierać bez żadnych strat. Mało tego, substancja ta nie tylko chroni roślinę, ale też wspiera jej rozwój!

Grzyby i choroby, które atakują pomidory

Niezależnie od ilości włożonej pracy i uwagi poświęconej uprawie pomidorów w warzywniku czy tunelu, rośliny te są narażone na różnego rodzaju choroby. Infekcje wirusowe, bakterie oraz poważne choroby grzybowe mogą niespodziewanie zaatakować pomidory i drastycznie zmniejszyć zbierane plony.



Doświadczeni ogrodnicy, którzy od wielu lat uprawiają pomidory, bardzo często wspominają o tym, że wielokrotnie tracili całe rzędy warzyw, które dobrze się rozwijały. Powodem takiej sytuacji były właśnie choroby i grzyby, które je atakowały. A tych jest całkiem sporo.



Na liście potencjalnych zagrożeń dla pomidorów znajdują się między innymi:

zgorzel siewek pomidora,

pomidora, fuzarioza i alternarioza pomidora,

pomidora, zgnilizna pierścieniowa pomidora,

pomidora, gnicie korzeni pomidora.

Większość z tych chorób doprowadza do powolnego wysychania i obumierania roślin. Każdy ogrodnik chce za wszelką cenę ich uniknąć.

Jak zauważyć infekcję, która zaatakowała pomidory? Do najczęstszych objawów zaliczyć można:

mokre plamy gnilne ,

, biały lub kolorowy nalot ,

, zmiany struktury blaszki liściowej,

blaszki liściowej, objawy wysuszenia ,

, nienaturalne wybrzuszenia, wypukłości i przebarwienia.

Oprysk z jodyny na pomoc pomidorom

Spośród bezpiecznych środków stosowanych do ochrony pomidorów przed chorobami grzybowymi, tylko nieliczne z nich wykazują zauważalną skuteczność. W sieci można znaleźć całą masę produktów, które teoretycznie mają charakteryzować się wysoką efektywnością działania. Warto jednak wspomnieć o jednym, który świetnie sobie radzi jako oprysk prewencyjny - jodynie.



Taki oprysk stosują najczęściej ogrodnicy z wieloletnim stażem. Mimo iż jodyna kojarzy się głównie z zastosowaniem typowo medycznym, to można ją bezpiecznie używać również do ochrony warzyw. Taki roztwór do oprysku można stworzyć mieszając ze sobą 9 litrów deszczówki, litr mleka i około 20 kropli jodyny.



Jodyna to substancja, która wykazuje silne właściwości grzybobójcze. Jej zastosowanie w formie oprysku na liście i łodygi pomidorów tworzy na nich cienką warstwę ochronną, która skutecznie zabezpiecza przed rozwojem grzybów i pleśni. Co więcej, wspomaga także procesy fotosyntezy i przyspiesza wzrost roślin.



Badania naukowe potwierdzają, że nawet niewielkie ilości jodu dostarczane roślinom wpływają korzystnie na ich rozwój i plonowanie. Oprócz zastosowania w formie oprysku jodynę można także dodawać do podłoża, w którym rosną pomidory. Dzięki temu substancja ta jest pobierana przez system korzeniowy i transportowana do wszystkich części rośliny.



Takie działanie wzmacnia naturalną odporność pomidorów i czyni je mniej podatnymi na atak patogenów. Warto pamiętać, że oprysk z jodyny to nie jedyny sposób na ochronę pomidorów przed chorobami. Ważne jest także stosowanie płodozmianu, czyli unikanie uprawy pomidorów w tym samym miejscu przez kilka lat z rzędu.

Grzyby i bakterie mogą bowiem zimować w glebie i atakować rośliny w kolejnych sezonach. Dobrym rozwiązaniem jest także usuwanie i niszczenie porażonych części roślin, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Istotne jest również zapewnienie pomidorom odpowiednich warunków uprawy - odpowiedniego oświetlenia, umiarkowanej wilgotności i dobrej cyrkulacji powietrza.



Zbyt duże zagęszczenie roślin i częste zwilżanie liści sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii. Jak widzisz, oprysk z jodyny to skuteczna i bezpieczna metoda ochrony pomidorów przed chorobami grzybowymi. Warto jednak pamiętać, że najlepsze efekty daje połączenie różnych działań profilaktycznych, takich jak płodozmian, usuwanie porażonych części roślin i zapewnienie odpowiednich warunków uprawy. Dzięki kompleksowej pielęgnacji nasze pomidory będą zdrowe i obficie plonowały.

