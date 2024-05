Ukraina przekazała Polsce szefa szajki, która organizowała nielegalny przerzut migrantów przez polsko-białoruską granicę. To obywatel jednego z państw z Azji Południowej. "Za pomocą swoich kontaktów zagranicznych biznesmen organizował masowy przerzut do UE osób z krajów o wysokim ryzyku terrorystycznym" - przekazano w komunikacie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że w ramach procedury ekstradycji wydała Polsce mężczyznę, który od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 r., organizował na masową skalę przerzut migrantów przez terytorium Białorusi do Polski. Do zatrzymania przez SBU doszło w miejscowości Chmielnicki.

Ukraina wydała Polsce szefa szajki. Przerzucali ludzi przez granicę

Dochodzenie wykazało, że zatrzymany mężczyzna jest obywatelem jednego z krajów Azji Południowej. Do Ukrainy przybył na początku lat 2000. W 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, stworzył nielegalny korytarz migracyjny,

"Za pomocą swoich kontaktów zagranicznych biznesmen organizował masowy przerzut do UE osób z krajów o wysokim ryzyku terrorystycznym. W szczególności byli to obywatele Nepalu, Bangladeszu i Pakistanu" - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. "Trasa uchodźcza" przebiegała przez terytorium Rosji i Białorusi, a następnie do Rzeczypospolitej Polskiej, omijając wyznaczone punkty kontrolne" - przekazano w oświadczeniu SBU.

Zatrzymany utworzył międzynarodową grupę przestępczą, w której uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców różnych krajów. Wydawał swoim wspólnikom instrukcje dotyczące tras przemieszczania się nielegalnych imigrantów, sposobów ich transportu oraz tymczasowego pobytu.

Do komunikacji wykorzystywano specjalnie tworzone anonimowe czaty w popularnych komunikatorach. Możliwe, że po całej Europie zostało "rozporoszonych" około 100 osób z różnych państw. Jak przekazuje SBU zanim zatrzymano głównego organizatora, służby namierzyły jego wspólników.

Ekstradycja do Polski

"Dzięki specjalnej operacji SBU i polskich służb w 2023 r. na terytorium UE zatrzymano już kilka członków grupy przestępczej. Następnie w Chmielnickim zatrzymano organizatora nielegalnego kanału migracji" – przekazuje w komunikacie SBU.

Podczas przeszukania domu podejrzanego odnaleziono urządzenia komunikacyjne, sprzęt komputerowy oraz protokoły zawierające dowody nielegalnej działalności. W mieszkaniu biznesmen trzymał także pieniądze, prawdopodobnie uzyskane w sposób przestępczy.

Główny sprawca był na międzynarodowej liście osób poszukiwanych. Został poddany ekstradycji do Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie odpowiadał za zbrodnie popełnione przeciwko bezpieczeństwu europejskiemu.