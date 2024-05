- Będziemy umacniać wschodnią granicę. Przystąpiliśmy do realizacji największej operacji "Tarcza Wschód". Od 1945 roku takich umocnień na żadnej z granic nigdy nie było - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej przysięgi żołnierzy i święta 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Limanowej.

Wicepremier zapowiedział, że w poniedziałek przedstawiona zostanie strategia budowy umocnień na granicy.

Tarcza Wschód. Wicepremier o szczegółach

- To będzie linia bałtycka w połączeniu z Litwą, Łotwą i Estonią. Będzie to największa w historii operacja umacniania polskiej granicy. Znajdą się tam fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt. Powołujemy wojska dronowe - zapowiedział szef MON. Na wyposażeniu każdej jednostki mają znaleźć się bezałogowce powietrzne, wodne i podwodne.

- To konieczność czasu, to jest to do czego jesteśmy powołani - dodał.

Jak przekazał minister, to jest przykład ponadpartyjnej współpracy. - W sprawie wojska musi być kontynuacja, z poprawianiem błędów oczywiście - zaznaczył.

- Żołnierz Wojska Polskiego musi być najlepiej wyposażony - zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Premier zapowiedział budowę umocnień na granicy

- Nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie Polski - zadeklarował 11 maja na konferencji prasowej przy granicy z Białorusią Donald Tusk.

Premier ujawnił, że rząd rozpoczął prace nad wzmocnieniem wschodnich granic kraju. Dodał, że "na ten cel nie ma limitu środków".

- Na granicy z Bialusią mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową - powiedział Tusk. - Jak zaznaczył, współpraca polskich służb przebiega świetnie. - Od ich misji, od ich poświęcenia zależy bezpieczeństwo Polek i Polaków - stwierdził.

ZOBACZ: Granica z Białorusią. Ponad 140 osób próbowało dostać się do Polski



Tusk ujawnił, że rząd rozpoczął prace nad wzmocnieniem wschodnich granic kraju w związku z "presją reżimu Łukaszenki", a także z "narastającym zagrożeniem wynikającym z wojny rosyjsko-ukraińskiej" i "niepewną sytuacją geopolityczną".

- Będziemy koordynować działania na rzecz ochrony granicy, nie tylko przed presją migracyjną. Rozpoczęliśmy także intensywne prace nad nowoczesną fortyfikacją - powiedział.