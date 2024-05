Wspólne klatki schodowe to przestrzeń, z której mogą korzystać wszyscy lokatorzy budynku. W Polsce przepisy jasno określają, co można tam trzymać, a czego nie. Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą kary nawet do 5000 złotych. Warto zatem wiedzieć, co jest dozwolone, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.