Gwałtowne burze nad Polską. W Warszawie pojawiła się superkomórka

Czwartkowe nawałnice mogą być podobnie zorganizowane, jak te, które uderzyły w kraj poprzedniego dnia - ostrzega Sieć Obserwatorów Burz. W środę w Polsce wystąpiły tzw. układy training storms, czyli następujące jedna po drugiej serie burz.

Intensywne burze pojawiły się już m.in. nad Warszawą. Na Ursynowie można było obserwować superkomórkę burzową. Podobne sytuacje - jak wynika z informacji Sieci Obserwatorów Burz - odnotowano w rejonie Glinojecka, a także w okolicach Jarosławia i Tarnobrzega. W kilku miejscach pojawił się dziś także arcus - chmura szelfowa.

Pogoda. Burze w wielu częściach kraju

Polscy Łowcy Burz przekazali ok. 15:30, że komórki konwekcyjne występują na linii zbieżności przebiegającej od Iławy do Rzeszowa. "Generują one nawalne opady deszczu (prowadzące do lokalnych zalań, co miało przykładowo miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim czy Nowym Dworze Mazowieckim), silne porywy wiatru oraz opady niewielkiego gradu" - przekazano. Dodano, że komórki burzowe - oprócz stolicy - zostały dostrzeżone także w Stalowej Woli.

O intensywnych opadach deszczu w woj. świętokrzyskim informuje Storm Chasers Świętokrzyskie - Pogoda i Atmosfera na Facebooku. Jak przekazano, skutkują one lokalnymi podtopieniami. "A to najprawdopodobniej nie koniec opadów w tym rejonie na dziś. Możliwe wezbranie na rzekach Modle i Szewniance" - dodano.

Deszcz, grad i burze. Alerty od rana

Wcześniej w godzinach porannych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmowało o burzach i intensywnych opadach deszczu oraz gradu zagrażającego siedmiu województwom. Wśród nich wymieniano właśnie mazowieckie, ale też: łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie.

ZOBACZ: Nawałnice nad Polską. Setki interwencji straży pożarnej

O tym, że sytuacja pogodowa może być niełatwa, wskazywały także komunikaty IMGW. Wynikało z nich, że spodziewane są burze z bardzo silnymi opadami deszczu - od 20 mm do aż 55 mm, porywy wiatru sięgną nawet 70 km/h, a w niektórych miejscach może pojawić się grad.