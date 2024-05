W piątek komisja przesłuchała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem szefa komisji Dariusza Jońskiego (KO), choć Kaczyński nie był wówczas w rządzie, to podejmował decyzje ws. wyborów korespondencyjnych w 2020 roku.

Po zakończonym przesłuchaniu szef komisji zwołał konferencję, podczas której zapowiedział wnioski do prokuratury. - Dziś przed komisją śledczą stanął człowiek, który nie pełnił żadnych funkcji, ale decydował o terminie i sposobie głosowania, działał jak Ojciec Chrzestny - mówił.

Wniosek do prokuratury ws. Jarosława Kaczyńskiego

- Nikt nie może ponad prawem i dlatego raport będzie aktem oskarżenia wobec ośmiu lat rządów PiS. Dlaczego będziemy chcieli złożyć zawiadomienie do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą, za to, że to on podejmował decyzję mimo że nie miał żadnych do tego uprawnień - tłumaczył Joński.

Joński przekazał jednak, że osobne zawiadomienie będzie złożone na byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek, ale też Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego, a także byłe kierownictwo Poczty Polskiej i PWPW.

Poseł stwierdził również, że Kaczyński nie liczył się zupełnie z ówczesnymi: premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek i podejmował decyzje bez ich zgody.

Joński argumentował również, że chce, by prokuratura zajęła się byłym premierem Mateuszem Morawieckim. - Bez podstawy prawnej. Z analizami na biurku, które wskazywały, że podpisanie tych decyzji to odpowiedzialność karna, majątkowa i konstytucyjna. Mimo to podpisał decyzję, przez którą wydano prawie 100 milionów - powiedział.