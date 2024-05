"Uwaga! Dziś (24.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni." - brzmi komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB. W piątek będą burze

Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

śląskiego,

opolskiego,

małopolskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego - powiaty: gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, średzki, śremski, wolsztyński;

łódzkiego - powiaty bełchatowski, łaski, pajęczański, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski;

lubuskiego - powiaty: nowosolski, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski;

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opisuje też, jak zabezpieczyć się w przypadku silnej burzy. Należy wówczas usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce - jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami - oraz zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.

Jak zabezpieczyć się w czasie burzy?

Na wypadek burzy warto też przygotować oświetlenie zastępcze, czyli latarki z zapasem baterii - ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

Przy trudnych warunkach pogodowych kierowcy powinni też uważać podczas jazdy samochodem - chodzi m.in. o mogące się łamać konary i drzewa oraz o ryzyko zdmuchnięcia pojazdu przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń.



"O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apeluje RCB.

Alerty IMGW. Ostrzeżenia I. i II. stopnia

Kolejne ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia na piątek wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tego dnia większość Polski (poza Podlasiem i Lubelszczyzną) obejmują żółte i pomarańczowe alerty. Ostrzeżenia związane są z burzami, które będą miały różne nasilenie. Alerty drugiego stopnia obowiązują w części województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego

w niektórych powiatach łódzkiego i małopolskiego.

Natomiast alerty pierwszego stopnia dotyczą części województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są ważne od godz. 12 do 23, a drugiego stopnia od 10 do 23.

ZOBACZ: Pora deszczu. Pogoda na długi weekend Bożego Ciała nie rozpieszcza

Pogoda na piątek 24 maja

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie 50 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" - informują synoptycy z IMGW.

Z najnowszych prognoz Instytutu wynika, że piątek upłynie pod znakiem chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 28 st. C na wschodzie kraju.

ZOBACZ: Pogoda na południu Polski. Drzewa spadały na auta

Najchłodniej ma być nad morzem - tam słupki rtęci zmierzą maksymalnie od 15 do 20 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, i powieje z kierunków wschodnich. W przypadku burz może wiać do 80 km/h.