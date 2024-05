Do długiego weekendu, jaki zawdzięczamy świętu Bożego Ciała, pozostało już niewiele czasu. To ostatni moment, by zarezerwować pokój w hotelu lub zaplanować dłuższy wyjazd. Niestety, według pierwszych prognoz, pogoda w tym czasie nie będzie najlepsza. Czeka nas deszczowy, choć dosyć ciepły weekend.

W tym roku po raz pierwszy od dawna Boże Ciało to nie będzie obchodzone w czerwcu, a w maju. W 2024 roku wypada dokładnie 30 maja (czwartek), co oznacza, że długi weekend z nim związany, będzie trwał od 30.05 do 02.06. Do pracy wrócimy trzeciego czerwca w poniedziałek.

Jaka pogoda na Boże Ciało i długi weekend?

Główne modele pogodowe dostarczają jednocześnie dobrych i złych wieści. Tych dobrych, ponieważ będzie całkiem ciepło: spodziewamy się, że w szczycie (czyli wczesnym popołudniem) słupki rtęci będą pokazywać około 19-22 stopni Celsjusza w całej Polsce. To dość przyjemne wskazania - także dla osób, które zamierzają spędzić dodatkowe kilka dni wolnego aktywnie.

Złe wieści to te związane z opadami deszczu i z zachmurzeniem. Niestety, ale wygląda na to, że nie zabraknie zarówno chmur, jak i przelotnych opadów deszczu. Jeśli dane pogodowe sprawdzą się, to po dość ładnym, słonecznym czwartku i piątku, przyjdzie deszczowy weekend.

Sporo wskazuje na to, że najładniejszym dniem tegorocznego długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem będzie właśnie piątek. Rysują się naprawdę duże szanse na to, że na południu Polski na niebie nie zobaczymy ani jednej chmurki. Jakby tego było mało, 20-22 stopnie na termometrach, a więc idealna temperatura do spędzania czasu poza domem. Dopiero późno wieczorem, z zachodu nasunie się wilgotny, deszczowy front, który przyniesie opady.

Opady mogą szczególnie dać się we znaki w pasie województw centralnych, czyli Wielkopolski, Mazowsza oraz na ziemi łódzkiej. Przełom maja i czerwca nierozerwalnie wiąże się też z wiosennymi burzami - te niezmiernie trudno przewidzieć, jednak zawsze warto o nich pamiętać. A słoneczny piątek i dynamiczna wymiana mas powietrza w nocy z piątku na sobotę może stworzyć dobre warunki dla powstawania mikrokomórek burzowych.

Jeśli modele długoterminowe sprawdzą się, pogoda wróci na kilka ostatnich godzin niedzieli, jednak będzie nieco chłodniej. W Polsce zachodniej i południowej wskazania na termometrach mogą zbliżyć się raczej do 15 stopni. Tylko na wschodzie cieplej, z wartościami oscylującymi wokół 20 stopni C.

Czy już dziś można prawidłowo przewidzieć pogodę na Boże Ciało w 2024?

Zdania na ten temat są mocno podzielone. Z roku na rok skuteczność modeli długoterminowych rośnie i z pewnością warto uważnie analizować ich wskazania, jednak zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że jest to jedynie prognostyk, przesłanka wynikająca z analizy danych matematycznych i historycznych.

Nie brakuje osób, które wręcz twierdzą, że prognozę pogody trudno zaplanować na więcej niż 72 godziny. Do kwestii pogody na Boże Ciało z pewnością będziemy jeszcze wracać.

red / Polsatnews.pl