W czwartek Rosjanie ponownie uderzyli na Charków. Pociski trafiły m.in. w drukarnię. Budynek stanął w ogniu. W momencie ataku pracowało tam ponad 50 osób. Zginęło co najmniej sześć, a 11 zostało rannych.

Wojska rosyjskie uderzyły także we wieś Złoczów w rejonie bogoduchowskim, gdzie dwie osoby zostały ranne. Zaatakowano także miasto Lubotyń w obwodzie charkowskim, gdzie dwóm ofiarom udzielono pomocy medycznej. "Na miejsce ataków przybyły już służby ratunkowe, a wszyscy ranni otrzymają niezbędną pomoc" - poinformował Wołodymyr Zełenski.

Atak na Charków. Zełenski apeluje o wsparcie

Zdaniem prezydenta Ukrainy do ataku doszło, ponieważ Rosjanie wykorzystują brak wystarczającej obrony powietrznej, a co za tym idzie brak zdolności do zniszczenia rakiet w pobliżu granicy.

"Ta słabość nie jest nasza, ale świata, który przez trzy lata nie odważył się postępować z terrorystami w sposób, na jaki zasługują. Terror musi przegrać wszędzie, w każdych warunkach i na wszystkich kontynentach" - stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Polityk podkreślił, że to "wspólna odpowiedzialność wszystkich ludzi na świecie, którzy potrafią chronić życie przed terrorem".

"Ukraina robi wszystko, co może. Jestem wdzięczny każdemu, kto nam pomaga. Potrzebujemy jednak więcej determinacji, zwłaszcza ze strony światowych przywódców" - zaznaczył.

Wcześniej ukraiński przywódca ostrzegał, że rosyjskie wojska mogą zintensyfikować swoje działania ofensywne, by przebić się przez linie obronne i zająć kolejne miasta.