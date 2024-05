Podczas środowego posiedzenia Sejmu na mównicy pojawi się Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej zabierze głos w sprawie stanu bezpieczeństwa państwa. Wśród wysłuchujących wystąpienia wicepremiera na sali sejmowej znajdzie się również prezydent Andrzej Duda. Początek o 10:15

Jeszcze przed swoim pojawieniem się w Sejmie wicepremier podpisał umowę na dostarczenie czterech aerostatów rozpoznawczych, którą nazwał "aktem współpracy pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi". Jej wartość to 960 mln dolarów.

- Ta umowa definiuje nasze bezpieczeństwa, to kolejny akt współpracy między Polską i USA - podkreślił lider Ludowców.

Tarcza Wschód. MON pracuje nad wzmocnieniem wojskowego bezpieczeństwa Polski

W minioną sobotę Donald Tusk zapowiedział plan wzmocnienia wschodniej granicy Polski, kryjący się pod nazwą "Tarcza Wschód". Premier zadeklarował przekazanie 10 mld zł na rzecz projektu, który objąć ma budowę fortyfikacji, przeszkód terenowych i umocnień na terenie granicy z Białorusią.

16 maja Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział nowy program Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, "Wakacje z wojskiem". Objąć ma on szkolenia zaplanowane dla 10 tys. osób w wieku 18-35 lat. Szef MON nie krył, że liczy, że dla wielu okaże się on wstępem do podjęcia pełnoprawnej służby wojskowej.

- Wielokrotnie powtarzałem, że dla naszego rządu absolutny priorytet to bezpieczeństwa Polski. Przygotowanie na każdą sytuację, przeszkolenie i podnoszenie umiejętności Wojska Polskiego, ale też przygotowanie i podnoszenie odporności społeczeństwa na zagrożenia, na wszystko, co się dzieje w otaczającym nas świecie. To jest nasza misja - przekonywał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się posłowie?

Poza wystąpieniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, w porządku dwudniowego posiedzenia Sejmu znajduje się również sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Dotyczy on kwestii ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa UE.

Sejm zająć ma się również powołaniem członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.