We wtorek gen. Waldemar Skrzypczak został przesłuchany w Prokuraturze Krajowej w charakterze pokrzywdzonego w sprawie nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus.

- Potwierdzam, że złożyłem dziś zeznania w prokuraturze w tej sprawie - przekazał Polsat News gen. Skrzypczak. - Nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat ze względu na umowę z prokuratorem - dodał.

Inwigilacja Pegasusem

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Za jego pomocą można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. mejli, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Prokurator Generalny powołał zespół śledczy, który ma zbadać wykorzystywanie przez służby oprogramowania do inwigilacji. Z informacji Adama Bodnara, która trafiła kilka tygodni do Sejmu i Senatu wynika, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna za pomocą Pegasusa objęła 578 osób.

Według ogłoszonych na przełomie 2021/2022 informacji przez działającą przy Uniwersytecie w Toronto grupę Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus w Polsce byli inwigilowani m.in. mec. Roman Giertych (poseł KO), prokurator Ewa Wrzosek i ówczesny senator KO Krzysztof Brejza (obecnie europoseł), a także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.