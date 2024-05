- Cieszę się, że moje wspinaczki pomagają Nepalowi w byciu docenionym na świecie - powiedział 54-letni Kami Rita Sherpa, znany również jako "Everest Man", po tym, jak na początku miesiąca po raz 29. wspiął się na Mount Everest.

W 2023 r. nepalski alpinista stawał na szczycie dwukrotnie - tylko dlatego, że ustanowiony przez niego rekord został pobity przez innego wspinacza, Pasanga Dawę Sherpę.

54-letni himalaista pobił swój własny rekord

22 maja 54-latek pobił swój własny rekord o kolejne "oczko".

- Kami Rita dotarł na szczyt dziś rano. Tym samym ustanowił nowy rekord, trzydziestokrotnie zdobywając szczyt Everestu - przekazał w rozmowie z AFP organizator wyprawy Mingma Sherpa z Seven Summit Treks.

Kami Rita ma na swoim koncie wiele innych osiągnięć wspinaczkowych, w tym drugi co do wielkości szczyt świata, K2. To jednak Mount Everest jest jego prawdziwą i największą miłością.

ZOBACZ: Dziwne zjawisko na dnie oceanu. Woda zrobiła się czerwona

Po raz pierwszy na najwyższej górze świata alpinista stanął w 1994 r. Od tej pory, mniej więcej raz na rok odwiedza szczyt, działając jako przewodnik wypraw. Jego ostatnie wejście wypadło w 30. rocznicę pierwszej wspinaczki.

Mount Everest przyciąga śmiałków i niesie zgubę

W 2024 r. Chiny zdecydowały się ponownie otworzyć szlak tybetański dla turystów, który pozostawał zamknięty od 2020 r. z powodu wybuchu pandemii koronawirusa.

Himalaje cieszą się ogromną popularnością wśród alpinistów. Od stycznia Nepal zarobił pięć milionów dolarów z tytułu wydawania zezwoleń na wspinaczki. Nie wszystkim śmiałkom udaje się zdobyć Mount Everest, a niektórzy z nich giną w drodze na szczyt lub podczas zejścia.

ZOBACZ: Seria niszczycielskich tornad w USA. Przejmujący szlak zniszczeń

Na początku tygodnia na szlaku zaginęło dwóch mongolskich wspinaczy. Wkrótce później odnaleziono ich ciała. W ubiegłym roku podczas sezonu zginęło 18 osób.

W poniedziałek o zdobyciu Mount Everest poinformował polski himalaista Mateusz Waligóra. Polak rozpoczął swoją wyprawę z poziomu morza - wyruszył z Zatoki Bengalskiej Oceanu Indyjskiego, skąd do Nepalu dojechał na rowerze. Następnie metodą trekkingu dotarł do bazy pod górą, by ostatecznie wspiąć się na najwyższy szczyt Ziemi.

Szczyt Mount Everest mieści się na wysokości 8848,86 m n.p.m. Oficjalnie po raz pierwszy zdobył go w 1953 r. Nowozelandczyk Edmund Hillary. Nie brak teorii, że wcześniej - w 1924 r. - na wierzchołku góry stanął jednak Brytyjczyk George Mallory, którego zwłoki odnaleziono w 1999 r.