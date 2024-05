Dno Oceanu Spokojnego zrobiło się czerwone. Naukowcy postanowili na własne oczy przekonać się, co się dzieje w morskich głębinach. Wówczas dokonali niezwykłego odkrycia. - Kraby utworzyły niezwykły, czerwony dywan - relacjonuje jedna z badaczek.

W ostatnich dniach u wybrzeży San Diego w Kalifornii naukowcy zaobserwowali nietypowe zjawisko. Dno Oceanu Spokojnego zrobiło się niemal czerwone. Podwodna operatorka Anna Sagatov była jedną z osób, która na własne oczy zobaczyła, co wytworzyło taki efekt.

- W czasie nocnego nurkowania doświadczyłam czegoś niesamowitego. Kraby utworzyły niezwykły, czerwony dywan. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, bo tego typu osobniki rzadko pojawiają się w naszych okolicach - relacjonowała.

Nietypowe zachowanie krabów. Przez nie dno oceanu wygląda inaczej

Badaczka umieściła zdjęcie "czerwonego dywanu" z krabów w mediach społecznościowych. Fotografia stała się popularna, a "New York Times" użył go do swojego reportażu o wpływie zmian klimatu na oceany. Okazało się bowiem, że te dwa zjawiska mają ze sobą sporo wspólnego.

Gatunek uwieczniony na zdjęciu to kraby tuńczykowe. Zwierzęta te zazwyczaj żyją na pełnym morzu, wokół Baja California w Meksyku. Mimo to drugi raz w ciągu sześciu lat pojawiły się w tym regionie.

Eksperci uważają, że mogły one zostać zepchnięte do przybrzeżnych kanionów San Diego przez prądy wywołane przez El Nino. Może sygnalizować zmiany klimatu w regionie.

- Kiedy myślimy o zmianach klimatu, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, może być ocieplenie temperatury, ale może również skutkować bardziej zmiennymi warunkami oceanicznymi - skomentowała w rozmowie z "NYT" dr Megan Cimino, asystentka naukowa w Instytucie Nauk o Morzu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz.

Jej zdaniem fakt, że te zwierzęta ponownie pojawiły się tak licznie na dnie oceanu "sygnalizuje, że coś nowego dzieje się w oceanie".