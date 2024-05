W poniedziałek IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnych oraz południowo-wschodnich częściach kraju.

Ostrzeżenia na północy obowiązują w: części woj. Zachodniopomorskiego i woj. lubuskiego, południowej części woj. pomorskiego, północnej części woj. wielkopolskiego, całych województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, północnej części woj. mazowieckiego oraz większości powiatów woj. podlaskiego.

Pogoda w Polsce. Ostrzeżenie przed burzami

W południowo-wschodniej części kraju ostrzeżenie dla: części woj. małopolskiego, woj. podkarpackiego oraz południowej części woj. lubelskiego.



Burze, które przejdą przez Polskę mogą być gwałtowne. Towarzyszyć im będą bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Obszar największego ryzyka ulew i podtopień obejmować będzie województwa południowe, zachodnie i centralne.



"Może się zdarzyć, że w niektórych miejscowościach dojdzie do całkowitego paraliżu w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego na skutek zalania ulic, tuneli i parkingów podziemnych. Warto więc śledzić nasze prognozy oraz radary opadów i burz na bieżąco" - przekazuje serwis twojapogoda.pl

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że burze mogą przenieść zniszczenia. Spodziewane są zakłócenia w dostawach prądu i codziennym funkcjonowaniu. Mogą także wystąpić uszkodzenia budynków, dachów oraz łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami.

Występuje także zagrożenie dla zdrowia i życia, dlatego nie należy przebywać na zewnątrz w trakcie burzy.