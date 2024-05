- Obawiam się, że to może zostać wdrożone - mówiła Róża Thun, komentując koncepcję wysłania migrantów z UE do obozów poza terytorium Wspólnoty. Europosłanka Polski 2050 w programie "Gość Wydarzeń" skrytykowała też postawę Przemysława Czarnka. - Służy najgorszym siłom - zaznaczyła.

- Dzielnie społeczeństwa w ogóle czy fakt, że mamy tak ostre dyskusje w Polsce, że każdy jest albo agentem rosyjskim, albo niemieckim, to jest bardzo słabo. Putinowi na tym zależy, żebyśmy byli bardzo podzieleni wewnątrz Polski i z Unią Europejską, i wrogów widzieli wszędzie dookoła. Bo to nas osłabia - zaznaczyła w Róża Thun.

- To, co nas dzisiaj czyni silniejszym, to spójność społeczna - dodała europosłanka Polski 2050.

Kłótnia w studiu Polsat News. Róża Thun o "ohydnym określeniu"

W niedzielę rano w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" Przemysła Czarnek nazwał Roberta Biedronia "zdegenerowanym człowiekiem" i nie chciał za to przeprosić. Następnie wiceminister obrony Paweł Zalewski opuścił studio, podkreślając, że nie chce uczestniczyć w dyskusji z Czarnkiem.

- Myślę, że nie można z takimi ludźmi, którzy używają takich ohydnych określeń, siedzieć w jednym pomieszczeniu - skomentowała Thun. - (Zalewski - red.) wyraźnie chciał zaprotestować i postawić się po stronie osób obrażanych. Zachował się bardzo przyzwoicie szlachetnie - dodała.

ZOBACZ: Donald Tusk reaguje na burzę w studiu Polsat News. "Wojna cywilizacji"

- Jeżeli bym mówiła, że ktoś chce polaryzować społeczeństwo i w ten sposób naprawdę służy najgorszym siłom, to są tacy ludzie jak pan Czarnek. Po co używać takich okropnych określeń - stwierdziła europosłanka. - To jest chęć skrzywdzenia, zadania bólu komuś drugiemu. To gorzej niż barbarzyńca - mówiła dalej.

Pakt migracyjny. "To dla Polski jest dobre"

Grzegorz Kępka zapytał czy Thun cieszy się z decyzji polskich władz, by głosować przeciwko paktowi migracyjnemu. - W Polsce zaistniała pewna niekonsekwencja, bo razem z Orbanem i Fico niestety, zagłosował premier Donald Tusk czy jego przedstawiciel przeciwko paktowi migracyjnemu, po czym pan premier powiedział, że ten pakt jest korzystny dla Polski - zaznaczyła europosłanka.

ZOBACZ: Rada UE zatwierdziła pakt migracyjny. Polska przeciw

Dziennikarz dopytywał czy pakt jest rzeczywiście korzystny. - Oczywiście, że tak. Wszystko, co daje nam większe bezpieczeństwo jest dla nas korzystne. Pakt migracyjny, który dopiero za dwa lata wdrożymy, jest korzystny o tyle, że wszyscy będziemy zobowiązani do tego, żeby stosować bardzo jasne i surowe procedury na granicach, bardzo ściśle kontrolować kto ewentualnie może wejść do Unii Europejskiej. To dla Polski jest dobre - oceniła Thun.

Europosłanka została również zapytana czy pomysł odsyłania migrantów do obozów poza terytorium Unii Europejskiej to dobre rozwiązanie.

- To jest bardzo krytykowane przez różne organizacje społeczne. Nie mam tutaj jasnej odpowiedzi. Myślę, że jeśli te obozy będą się znajdowały, a najprawdopodobniej będą, poza granicami Unii, to jest bardzo realny plan. Tu jest też wielkie wyzwanie dla organizacji pozarządowych, międzynarodowych, żeby ściśle sprawdzać jakie są warunki życia w tych obozach poza UE, żeby tam były ludzkie warunki, żebyśmy nie doprowadzali do jakichś koszmarów - podkreśliła Róża Thun. Zaznaczyła, że "obawia się, że to może zostać wdrożone".

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" są dostępne tutaj.