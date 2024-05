Podczas konwencji PiS w Tomaszowie Mazowieckim Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił inwestycjom. Mówił między innymi o poparciu dla energetyki atomowej oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Stwierdził również, że Polsce potrzebna jest żeglowna Odra. - Jeśli spojrzeć na nasze porty, to nie tak dawno relacja przeładunków między naszymi portami, a portami niemieckimi była bardzo dla nas niekorzystna. (…) Teraz nasze porty rosną (…). My po prostu wykorzystujemy nasze możliwości. To próbują nam zatrzymać zablokować - ocenił prezes PiS.

Tomaszów Mazowiecki. Okrzyki podczas wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego

- To, że robią to Niemcy - trudno, taka jest polityka. Ale że to robi polski rząd, to naprawdę jest coś zupełnie niesłychanego - mówił dalej Kaczyński. Wówczas z sali rozległo się buczenie i okrzyki "hańba".

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński podjął decyzję. Krzysztof Jurgiel zawieszony w PiS

- Hańba proszę państwa, rzeczywiście. A polski rząd to robi. Także jeżeli chodzi o atom. Właściwie we wszystkich sprawach. Albo nie, albo trzeba sprawdzić, albo przenieść termin. W gruncie rzeczy sprowadza się to do jednego: nie, nie będziemy tego robić - uznał szef PiS.

Co dalej z polskimi portami?

W ostatnich tygodniach głośna była sprawa odwołania przetargów na terminale zbożowe w Gdyni i Gdańsku. Rząd argumentuje, że chce, by porty były obsługiwane przez jednostki zależne od państwa, a nie prywatne konsorcja.

W przypadku budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, rząd deklaruje kontynuację prac i w konsekwencji przeprowadzenie inwestycji.

ZOBACZ: Co dalej z CPK? Andrzej Duda: Premier powiedział mi, że projekt będzie kontynuowany

Podobnie rząd deklaruje kontynuację inwestycji w elektrownię jądrową w gminie Choczewo, ale program energetyki ma zostać zaktualizowany, a budowa ma się rozpocząć dwa lata później, niż przewidywał to plan z 2020 roku.