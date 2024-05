"Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z dniem dzisiejszym Krzysztof Jurgiel, członek Prawa i Sprawiedliwości w woj. podlaskim, został zawieszony w prawach członka PiS" - oświadczył w czwartek wieczorem na platformie X Rafał Bochenek.

Jak dodał rzecznik PiS decyzja o jego zawieszeniu "wchodzi w życie z dniem dzisiejszym". Nie podał jednak powodów podjęcia przez prezesa PiS takiej decyzji.

Krzysztof Jurgiel zawieszony w PiS. Kim jest?

Krzysztof Jurgiel jest obecnie europosłem. Wcześniej miał okazję zdobyć doświadczenie niemal na każdym szczeblu krajowej polityki. Pracował jako urzędnik i należy do NZS "Solidarność". Zasiadł we władzach krajowych PiS, m.in. w zarządzie głównym, został przewodniczącym komisji etyki. Potem objął funkcję przewodniczącego podlaskich struktur partii.

Na początku swojej politycznej kariery był radnym rady miejskiej w Białymstoku. Szybko został mianowany wiceprezydentem, a już po roku objął funkcję prezydenta Białegostoku. W 1998 roku uzyskał mandat do rady - tym razem sejmiku podlaskiego, której został przewodniczącym.

Jurgiel dwukrotnie był ministrem rolnictwa

W 2001 dostał się do Sejmu IV kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zaledwie dwa lata później z powodzeniem kandydował w wyborach uzupełniających do Senatu. W 2005 roku po raz kolejny został posłem i na rok została mu przyznana teka ministra rolnictwa. Później kontynuował karierę poselską przez dwie kolejne kadencje.

16 listopada 2015 powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Beaty Szydło, a 11 grudnia 2017 objął to stanowisko w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ale zrezygnował w 2018 roku.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 z 2. pozycji na liście PiS uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego, otrzymując 104 592 głosy w okręgu obejmującym województwo warmińsko-mazurskie oraz województwo podlaskie. Obecnie nie startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.