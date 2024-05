W rozmowie z Dominiką Tarczyńską, prof. Timothy Snyder zapytany został o najnowsze informacje docierające z ukraińskiego frontu. Rosyjskie wojska od kilku dni prowadzą w okolicach Charkowa działania ofensywne i zdobywają kolejne miejscowości.

Zdaniem profesora z Uniwersytetu Yale wyraźnie widać, że wojna nie zakończy się szybko, ale powodem nie jest bardzo dobre przygotowanie Rosjan.

Wojna w Ukrainie. "Mogła zakończyć się w 2022 roku"

- Wojna to nie jest produkt konsumpcyjny. To nie McDonald’s, gdzie się idzie i dostaje jedzenie za trzy minuty i jest się niezadowolonym, jeśli nie dostanie się go na czas. Wojnę trzeba wygrać. Nie można narzekać na to, jak długo trwa - twierdzi.

- Wojna trwa tyle, ile trwa, ponieważ my, w tym Polska, zrobiliśmy dla Ukraińców za mało i za wolno. Ta wojna mogła się zakończyć w 2022 r. Podjęliśmy złe decyzje i dlatego ona trwa nadal - dodaje.

WIDEO: Prof. Snyder: Jeśli Trump wygra, to przez kilka miesięcy nie będziemy mieli polityki zagranicznej

Zdaniem prof. Snydera, kraje Zachodu, błędnie zakładają, że konflikt w Ukrainie może się zakończyć bez dotkliwej porażki Rosji. W związku z tym decyzje dotyczące m.in. kolejnych pakietów pomocowych dla Sił Zbrojnych Ukrainy są podejmowane zbyt późno i za każdym razem są przedmiotem długiej dyskusji.

- Wojnę prowadzą ludzie, w tym my. I to my decydujemy, jak dużo lub jak mało robimy, ale nasze wybory kształtuje nasz sposób mówienia o tym. Powinniśmy więc mówić o tym, czego jeszcze trzeba, aby Rosja przegrała. Bo tylko w ten sposób wojna się zakończy. Jeżeli Rosja wygra, wybuchnie kolejna wojna. Jeśli chcemy, żeby wojna się skończyła, to jedyny logiczny sposób myślenia polega na tym, co musimy zrobić, aby Rosja przegrała - podkreślił.

Wybory w USA. Prof. Snyder: Amerykanie będą myśleć tylko o Ameryce

W dalszej części wywiadu podjęty został temat zbliżających się wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Według profesora Timothego Snydera ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa spowoduje niemal całkowite wycofanie się USA z prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej. Jego zdaniem, będzie to czas rozwiązywania wewnętrznych konfliktów społecznych.

- Jeśli Trump wygra, to przez kilka miesięcy nie będziemy mieli polityki zagranicznej, bo głównym problemem dla nas będą kłótnie i niezgoda wewnątrz USA, co najmniej przez pierwsze sześć miesięcy. Pod pewnym względem jest to dyskusja akademicka, bo w styczniu, czy w lutym 2025 r., o ile Trump wygra, nie będziemy rozmawiać o NATO, czy 4 procent budżetu, będziemy rozmawiać o niepokojach społecznych na ulicach USA - przekonuje ekspert.

Historyk zwrócił także uwagę na - jego zdaniem - podstawowy problem Donalda Trumpa, który nie rozumie zależności polityki amerykańskiej z wydarzeniami na świecie.

- Tacy jak Trump, czy senator Vance, którzy mówią o stawianiu Ameryki na pierwszym miejscu, nie mają tego właściwie na myśli. Chcą tak naprawdę powiedzieć, że ich to nie obchodzi. Ponieważ, gdyby komuś zależało na interesie Ameryki, zależałoby mu na NATO. To samo dotyczy wojny na Ukrainie. Ukraińcy robią dla nas to, czego my nie bylibyśmy w stanie zrobić sami. Ci ludzie mają na myśli nie to, że zależy im na interesie Ameryki - oni tak naprawdę mówią, że nie obchodzą ich interesy amerykańskie, nie zależy im w ogóle na niczym - mówi.