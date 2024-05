Ogród zoologiczny w Płocku organizuje 94. urodziny aligatorzycy Marty. Już 18 maja na odwiedzających ogród czekają liczne niespodzianki i wielki, urodzinowy tort.

94. urodziny aligatorzycy Marty

W programie przewidziane jest: karmienie Marty, animacje dla dzieci, krokodylowe konkursy i warsztaty plastyczne. Goście zostaną także poczęstowani tortem w kształcie krokodyla. Sama Marta otrzyma w prezencie swoje ulubione przysmaki.

"Jak co roku będziemy hucznie obchodzić jubileusz naszej seniorki. Nie zabraknie opowieści i ciekawostek z życia Marty oraz atrakcji dla najmłodszych" - zapewniła placówka.



Marta jest najstarszym zwierzęciem w europejskich ogrodach zoologicznych. Wykluła się w 1930 r. w nieistniejącym już ogrodzie Reptile Jungle w Slidell w stanie Luizjana (USA).

Najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych

Do zoo w Płocku przybyła 19 sierpnia 1960 roku dzięki "Akcji Krokodyl" zainicjowanej przez dyrektora ZOO Tadeusza Taworskiego. Zebrano ponad 6 tysięcy książek dla Polonii argentyńskiej, za które uzyskano zwierzęta o wartości ówczesnych 250 tys. zł, m.in. krokodyle, mrówkojady, pancerniki, węże, oposy.

Do Płocka Marta przybyła z samcem Pedro, ale dość szybko go odrzuciła. Pedro ostatecznie trafił do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, natomiast aligatorzyca jest od tamtej pory singielką.



Marta w 1970 r. została gwiazdą filmową. Zagrała wtedy rolę krokodyla Hermana w kultowej komedii Andrzeja Kondratiuka "Hydrozagadka". Film powstawał m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim, a w trakcie kręcenia zdjęć Marta prawie uciekła. Sytuację udało się jednak w porę opanować.

Obecnie Marta jest lokalną celebrytką i ulubienicą mieszkańców Płocka. Jak podkreślają pracownicy zoo jest także rekordzistką pod względem wieku. Aligator missisipiski, którego jest przedstawicielką, zazwyczaj żyje około 60-70 lat.