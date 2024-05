9 maja 2020 roku około godz. 19 na wrocławskim osiedlu znaleziono przed blokiem 24-letniego Damiana Pachacza.

- O śmierci Damiana dowiedziałam się od Magdy, jego dziewczyny, która napisała do mnie na messengerze, że Damian wyskoczył i nie udało się go odratować. Tam jest mnóstwo niejasności, nieścisłości i źle przeprowadzone śledztwo. Miał ślady pobicia i to poważnego pobicia na ciele. Nie wierzę, że Damian popełnił samobójstwo - wspomina Marzena Kiełczyńska, matka Damiana Pachacza.

- Nikomu zarzutów w tej sprawie nie postawiono. Z zeznań świadków wynika, iż do zdarzenia doszło w mieszkaniu, w którym obecna była partnerka pana Damiana oraz dwie koleżanki, które przyszły chwilę przed tym zdarzeniem. Mężczyzna, rozbiegając się, wskoczył na barierkę balkonową, po czym wypadł z balkonu - informuje Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Po umorzeniu sprawy przez prokuraturę matka mężczyzny rozpoczęła śledztwo na własną rękę.

- Ponoć do ich mieszkania przychodzili dilerzy i to wiem od sąsiada. Być może Damian wyskoczył ze strachu przed kimś, bojąc się, że zostanie znów pobity – mówi Marzena Kiełczyńska. Dodaje, że dotarła do informacji, że w mieszkaniu miał się znajdować m.in. mężczyzna o imieniu Krzysztof i jego dziewczyna.

Świadek zdarzenia, który chce zachować anonimowość, opowiada, że w "mieszkaniu była grupa mieszana, kilka osób".

"Nic nie wiem"

Ekipa "Interwencji" odnalazła mężczyznę, który zdaniem matki może mieć informacje w sprawie. Nie ma na imię Krzysztof.

Dziennikarz: Co pan wie o tej sprawie, kto tam jeszcze mógł być?

Mężczyzna: Nic nie wiem.

Dziennikarz: To prawda, że tam mogło być więcej osób?

Mężczyzna: Tak, bo coś było, że impreza…

Dziennikarz: Ale była ta partnerka...

Mężczyzna: Nie znam, nie widziałem człowieka na oczy, rozumie pani? Powiązali mnie przez Facebook, że mogę znać.

Tajemnicza karteczka na miejscu zdarzenia

- Na zdjęciach policyjnych z miejsca zdarzenia jest na stole żółta kartka i tam był numer telefonu i na tej kartce jeszcze było napisane "15 000 do 16-tej" – wskazuje Marzena Kiełczyńska, matka Damiana Pachacza.

Pani Marzena zadzwoniła na podany numer:

Matka: Mój syn nie żyje, ale w miejscu śmierci Damiana znaleziono kartkę, na której był napisany ten numer telefonu.

Rozmówca: Aha. Ja nie kojarzę Damiana w ogóle.

Matka: Rozumiem, próbuję się dowiedzieć, skąd ten numer telefonu u Damiana.

Rozmówca: Może był w jego rzeczach, może kiedyś znał naszego syna Michała.

Dziennikarz: Czy mogłaby pani ewentualnie zapytać syna czy...

Rozmówca: Nie mogę zapytać, bo syn nie żyje. W przeciągu ostatnich czterech lat w sprawie Damiana nikt mnie nie pytał, nie było żadnych pytań. Żadnych kontaktów z policją, telefonów, ani wizyt, ani wezwań.

Burzliwy związek i poprzedni partner

Marzena Kiełczyńska zwraca uwagę na jeszcze jeden wątek.

- Związek Damiana z Magdą był bardzo burzliwym związkiem. Pierwszy chłopak Magdy w ten sam sposób zginął, dla mnie to jest bardzo dziwne – opowiada.

"Interwencja" sprawdziła informacje zasłyszane od matki pana Damiana. Czy jego ówczesna dziewczyna Magda miała wcześniej partnera, który także zginął w podobny sposób? Żeby to sprawdzić, ekipa pojechała z Wrocławia do Krakowa.

- Ujawniono zwłoki leżące na trawniku, zwłoki mężczyzny. Jak ustalono w toku śledztwa, 31-letni mężczyzna wyskoczył z okna na klatce schodowej, między 10. a 11. piętrem – informuje Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Przeprosiny na kawałku papieru

"Interwencja" potwierdziła, że ówczesną partnerką mężczyzny była ta sama kobieta. Do zdarzenia miało dojść około godziny 6 rano, z jej zeznań wynika, że w tym czasie spała.

- W kieszeni spodni denata ujawniono kartkę papieru z napisem "przepraszam was wszystkich".

ZOBACZ: "Interwencja": Dojazd do domów zamknięty na kłódkę. Siostry nie przejadą

Kartka nie była przedmiotem badań grafologicznych. Śledztwo w tej sprawie umorzono w przeciągu półtora miesiąca – tłumaczy Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Ekipa programu rozmawiała z mieszkanką bloku, która była na miejscu chwilę po ujawnieniu zwłok młodego mężczyzny: - Przybiegła dziewczyna tego chłopaka, policjant chciał, żeby poszli do domu, ona wymigująco mówiła, że bałagan ma, nie chciała, żeby on szedł. Być może miała coś do ukrycia – zastanawia się.

"Wyszła z niego straszna agresja"

Reporter "Interwencji" przeprowadził rozmowę z partnerką obu mężczyzn.

Dziennikarz: Jak to jest możliwe, że dwóch pani partnerów w ten sam sposób w jakichś tajemniczych okolicznościach traci życie?

Była partnerka Damiana Pachacza: Właśnie nie takich tajemniczych. Ten pierwszy to sąsiedzi byli świadkami, że po prostu on od trzech dni miał paranoję, nawet dzień wcześniej był w szpitalu, a w drugim przypadku Damian… Wyszła z niego taka jakaś straszna agresja, że on mnie zrzucił z krzesła i pobił.

ZOBACZ: "Interwencja". 85-letnia lekarka przepisywała darmowe leki dla seniorów. NFZ ją ukarał

Dziennikarz: Kiedyś się już to zdarzało?

Była partnerka Damiana Pachacza: Nie, raczej nie było żadnych rękoczynów między nami nigdy. Ja byłam w szoku, że dlaczego on to zrobił teraz. Tłumaczyłam mu, że musi coś przedsięwziąć w życiu. Nie może być tak, że cały rok ja go utrzymuję, a on nie pracuje, cały rok, jest depresja. Widziałam, w jakim on jest stanie. Zadzwoniłam szybko do Justyny, żeby przyszła. One przybiegły. Ja stałam wtedy w kuchni i patrzyłam w okno, one weszły do pokoju i jak weszłam do pokoju, to one powiedziały, że on skoczył.

Dziennikarz: Jest taka tajemnicza kartka żółta, na której jest napisane "15 000 do 16-tej", on był winny komuś jakieś pieniądze?

Była partnerka Damiana Pachacza: Nie, nie… Możliwe, że to chodziło po prostu o jego zapiski z gier komputerowych, bo on sobie różne jakby parametry spisywał.

Dziennikarz: Ale tam był numer telefonu do jakiejś pielęgniarki. Czy pani wie, o co może chodzić?

Była partnerka Damiana Pachacza: Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ta kartka może być spreparowana.

Dziennikarz: Spreparowana, przez kogo?

Była partnerka Damiana Pachacza: Przez mamę, ona robi wszystko, żeby zniszczyć mi życie.

Dziennikarz: Ale ta kartka jest na zdjęciach policyjnych.

Była partnerka Damiana Pachacza: Nie wiem, nie wiem do kogo to był numer.

Dziennikarz: Matka twierdzi, że dotarła do informacji, że tam był jakiś mężczyzna.

Była partnerka Damiana Pachacza: Tak, najlepsze jest to, że się okazało, że ten mężczyzna wówczas siedział w więzieniu. Wymyśliła sobie osobę, która istnieje, ale nie miała jak tam być.

Dziennikarz: Czy on był pobity wcześniej przed tym zdarzeniem?

Była partnerka Damiana Pachacza: Właśnie nie, on jak spadał, to tam było drzewo obok, mógł akurat natrafić na gałąź.

Dziennikarz: Czy kiedy pani była w kuchni, mógł tam jeszcze ktoś inny wejść do tego mieszkania?

Była partnerka Damiana Pachacza: Nie ma takiej opcji.

- Damianowi to już życia nie wróci, ale nie spocznę, dopóki nie dowiem się, kto i dlaczego przyczynił się do jego śmierci. Taka moja prośba do osób, które mogą cokolwiek wiedzieć, żeby się nie bały i żeby powiedziały – apeluje Marzena Kiełczyńska.

