Mieszkająca w Ostrowcu Świętokrzyskim pani Izabela ma 42 lata. W 2015 roku zatrudniła się w jednej z większych piekarni w tym mieście. Niestety dziś kobieta jest bez pracy. Musiała z niej zrezygnować, bo pracodawca przestał płacić.

- Nie było mnie już stać, by pracować tam za darmo. Za listopad wypłacił mi w trzech ratach i w grudniu bodajże ostatnią ratę. Nie otrzymałam żadnego wynagrodzenia za grudzień, styczeń, luty – wylicza.

Łącznie jest to ponad 18 tysięcy zł brutto. Na tę kwotę składa się zaległe wynagrodzenie i niewykorzystany urlop. Są to ogromne pieniądze dla matki samotnie wychowującej nastoletnią córkę.

Pracodawca przestał płacić. Długi po kilkanaście tysięcy

W podobnej sytuacji znaleźli się inni byli pracownicy tej firmy. Są to głównie samotne matki i kobiety na urlopach macierzyńskich.

- Jest mi dłużny ponad 20 tysięcy brutto. Mi jest winny trzymiesięczną pensję, czyli około 10 tysięcy złotych. U mnie jest dłużny ponad 3 tysiące złotych, a mi jest winien za dwa miesiące, czyli łącznie 16 tys. zł – wyliczają.

- Moje dzieci nie miały praktycznie co jeść, taka jest prawda, nie miałam za co opłacać mieszkania – dodaje jedna z nich.

Ostrowiec Świętokrzyski. Obawy przed nieotrzymaniem zaległych wypłat

Reporterzy "Interwencji" szukali właściciela piekarni w jego domu, w sklepach branżowych i w piekarni - bezskutecznie. Skontaktował się z nimi jego prawnik, który zdecydował się porozmawiać przed kamerą, ale nie zgodził się na podanie nazwy firmy. Podczas rozmowy pojawili się byli pracownicy piekarni.

Pani Izabela: Przychodzimy tu po swoje wynagrodzenie, a jest napisane na naszych zaświadczeniach, że je otrzymałyśmy. Jakim prawem? Na dokumencie PIT widnieją kwoty, których ja nie otrzymałam.



Piotr Rogula, prawnik właściciela piekarni: Te kwoty zostały naliczone, być może zostały odprowadzone składki, nie odpowiem państwu na te kwestie, nie ma dziś pani Uli.



Pani Natalia: Żałujemy bardzo, że nie ma właściciela tutaj, gdzie powinien spojrzeć nam w oczy i powiedzieć.



Piotr Rogula: To nie jest tak, że on się ukrywa, pan Grzegorz też jest przytłoczony tym wszystkim. Wy macie państwo odpowiedzialność za swoją rodzinę, on ma też za swoją rodzinę.

Byli pracownicy piekarni mówią, że problemy z pieniędzmi pojawiły się, gdy podpisali umowy w 2022 roku z nową spółką. Dlaczego? Bo okazało się, że jej kapitał zakładowy to pięć tysięcy złotych. Obawiają się, że może im to utrudnić odzyskanie swoich wypłat.

Pani Izabela: Teraz dopiero, jak mamy sprawy w sądach, to wiemy, że nie odzyskamy tych pieniędzy. Bo jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to samo za siebie mówi.



Piotr Rogula, prawnik właściciela piekarni: Ograniczenie odpowiedzialności polega na tym, że kiedy mamy niewypłacalność i jest złożony wniosek o upadłość, to jeżeli zarząd zrobi to w ciągu miesiąca od wystąpienia przesłanek do upadłości, to zwalnia się z tej odpowiedzialności, ale tu nie został złożony wniosek o upadłość. Wszystkie ruchy, które zostały wykonane w ostatnich miesiącach, idą w tym kierunku, żeby firma odzyskała na jakimś poziomie płynność i żeby ta spłata była możliwa.

Pani Izabela: Czyli my mamy czekać ileś tam lat, żeby odzyskać swoje należności. Przyszłyśmy dowiedzieć się konkretnie, czy dostaniemy nasze zaległe wynagrodzenie.



Piotr Rogula: Za dwa-trzy miesiące uzyskamy na tyle stabilną sytuację, że będziemy wychodzili z tego zadłużenia.



Redaktor: I będziecie wypłacać pracownikom pieniądze?



Piotr Rogula: Tak, tak.

Sprawa trafiła do prokuratury. "On nie przejmuje się pracownikami"

Osoby, które czują się poszkodowane przez piekarnię, mają długą listę zastrzeżeń do byłego pracodawcy. Zgłosiły nadużycia do Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS-u, który skierował sprawę do prokuratury.

- Mam wyciąg, z którego wynika, że od marca 2022 roku moje składki były dużo mniejsze, jakieś tam grosze były odprowadzane. Dużo mniej niż powinno być – zaznacza pani Milena.

- Złożyłam wniosek o przejęcie mojego macierzyńskiego przez ZUS, ale odpowiedzieli, że u nich widnieje, że on płaci. Myślę, że on w ogóle się nie przejmuje pracownikami, on myśli tylko o sobie – dodaje inna była pracownica, pani Dominika.

