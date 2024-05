W piątek na drogach w całym kraju można się spodziewać większej liczby patroli. Policjanci będą kontrolować prędkość. W związku z akcją funkcjonariusze apelują do kierowców o przestrzeganie przepisów i "zdrowy rozsądek". Przypominają, ze najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych jest właśnie niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

"Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym spowodowanych przez kierujących pojazdami" - podała Komenda Główna Policji. W związku z tym w piątek na polskich drogach odbędzie się akcja "Prędkość".

Rusza akcja "Prędkość". Policyjne kontrole na drogach

Celem podjętych przez policjantów działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych.

ZOBACZ: Z zawrotną prędkością i kradzionym autem potrącił policjanta



Jak przekazano w działania zaangażowane będą grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze - szczególnie tym dotyczącym przekraczania dopuszczalnej prędkości.



"Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności" - zaapelowała KGP.

Setki tysięcy wykroczeń. Policjanci apelują o zdjęcie nogi z gazu

Jak pokazują dane, przez pierwsze cztery miesiące bieżącego roku mundurowi odnotowali 834619 wykroczeń w postaci przekraczania dozwolonej prędkości.

ZOBACZ: Motocyklista zatrzymany przez policję dwa razy w ciągu godziny. Rekordowa kara



W ubiegłym roku w Polsce doszło do 20 936 wypadków drogowych. Niestety zginęło w nich aż 1 893 osób. W ponad 90 proc. do wypadku doszło z winy kierującego. Wśród głównych przyczyn tych zdarzeń na drodze znalazły się: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu.